Stand: 19.11.2017 12:42 Uhr

Salzgitter: Ursache für Explosion weiter unklar

Bei einer Explosion in Salzgitter sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Verpuffung hatte sich am Sonnabend gegen 21.30 Uhr in einem vierstöckigen Wohnblock ereignet. Das teilten Feuerwehr und Polizei mit. Drei Männer im Alter von 27, 39 und 64 Jahren und eine 60-jährige Frau kamen ins Krankenhaus. Zunächst war die Feuerwehr von mehr als 15 Verletzten ausgegangen. Die Wohnung, in der sich das Unglück ereignete, sowie wie die darunter liegende Wohnung sind unbewohnbar. Die Ursache der Explosion ist weiterhin unklar. Hinweise, dass es an einer Gastherme zur Explosion gekommen sei, bezeichnete ein Polizeisprecher als "Spekulation". Die Höhe des Schadens ist ebenfalls unklar.

Explosion im Mehrfamilienhaus 19.11.2017 12:00 Uhr Vier Menschen sind bei einer Explosion in Salzgitter am Samstagabend verletzt worden. Das Gebäude musste evakuiert werden. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wohnblock evakuiert

Das Gebäude an der Kattowitzer Straße war am Sonnabend zunächst evakuiert worden. Ein Statiker hatte das Haus schließlich überprüft und es bis auf die zwei Wohnungen wieder freigegeben. Die Fassade des Hauses ist beschädigt, zudem seien bei der Explosion Glassplitter durch die Luft geflogen, teilte die Polizei mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.11.2017 | 08:00 Uhr