Pistorius will Gefährder bis Ostern abschieben

Zwei in Göttingen unter Terrorverdacht festgenommene islamistische Gefährder können aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig abgeschoben werden. Der 22-jährige Nigerianer und den 27-jährige Algerier wollten die Abschiebung mit einem Eilantrag verhindern. Das Gericht bestätigte am Dienstag jedoch die Anordnung des Niedersächsischen Innenministeriums. "Unsere Rechtsposition ist damit bestätigt - wir haben das schärfste Schwert des Ausländerrechts angewendet, um eine konkrete Gefahr abzuwenden", sagte Minister Pistorius (SPD). Es handele sich um die erste Abschiebungsanordnung, die nach dem Aufenthaltsgesetz verfügt wurde. Die beiden Männer sollen bis Ostern abgeschoben werden. Danach gelte "lebenslanges Wiedereinreiseverbot".

Für Haftbefehl genügten Beweise zunächst nicht

Der 22-Jährige und der 27-Jährige wurden Anfang Februar bei einem Anti-Terror-Einsatz in Göttingen festgenommen. Den Sicherheitsbehörden habe damals "konkrete Anschlagsgefahr" bestanden. Allerdings genügten die zunächst ausgewerteten Beweise nicht für einen Haftbefehl, so die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Celle. Die Ermittler werten weiter beschlagnahmtes Material aus. Die in Deutschland geborenen Beschuldigten sitzen zurzeit in Abschiebehaft.

Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes Der Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes regelt im ersten Absatz, dass Ausländer, die nachweisbar eine besondere Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland darstellen, sofort abgeschoben werden dürfen. Dazu bedarf es keiner vorherigen Abschiebeandrohung.

