Per Training zum Schul-Glück von Carmen Woisczyk

Braunschweiger Wissenschaftler vermessen derzeit das Glück - soweit das möglich ist. Mit Hilfe eines Fragebogens wollen Psychologen der Technischen Universität Braunschweig herausfinden, wie glücklich Schüler sind. Denn: Mehr Glück bedeutet bessere Leistung. Und weil sich auch das Befinden von Lehrern auf die Leistung und die Stimmung von Schülern auswirke, werden die Lehrer an ausgewählten Schulen in Braunschweig ebenfalls befragt, sagt Psychologe Tobias Rahm.

Jüngere sind glücklicher

Psychologe Rahm hat die Fragebögen bislang an mehr als 200 Schüler verteilt und anschließend ausgewertet. Die meisten Schüler finden, dass sie eigentlich schon ganz glücklich sind, vor allem in den Pausen oder wenn es keine Hausaufgaben gibt. Dabei fällt auf, dass die Sechstklässler glücklicher sind als die Achtklässler. Die Jüngeren berichten über mehr positive Gefühle und haben weniger negative Gefühle als die Älteren, so der Psychologe. Er vermutet einen Zusammenhang mit der Pubertät. Es gebe außerdem andere wissenschaftliche Studien, die belegten, dass die Schulzufriedenheit in der 9. Klasse den Tiefpunkt erreicht habe. Sein Glückstest sei aber noch nicht abgeschlossen, man müsse abwarten, ob sich auch dieses Ergebnis bestätigen lässt.

"Glücklichsein kann man trainieren"

In den nächsten Wochen soll das Glück noch an fünf weiteren Schulen abgefragt, aber auch gesteigert werden. Denn Glücklichsein kann man trainieren, meint Rahm. Er zeigt den Schülern wie das geht. Zuerst sollen sie alle aufstehen und sich krumm mit hängenden Schultern hinstellen. Dann sollen sie sich ganz gerade aufrichten und beschreiben, wie sie sich dabei fühlen. Denn: Wer mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf durchs Leben gehe, der könne sein Glück eigentlich gar nicht richtig wahrnehmen. Das ist vielleicht das erste Aha-Erlebnis für die Schüler. Zum Kurz-Training gehört auch die Übung "Drei gute Dinge".

Ein Mädchen schreibt: "Die Wärme genossen"

Die Kinder sollen sich dabei fünf Minuten Zeit nehmen und sich an drei schöne Momente erinnern, die sie gestern erlebt haben. Sie schreiben ihre Erinnerungen auf. Ein Schüler schreibt: "Ich habe gestern beim Fußballspielen ein Tor geschossen". Ein Mädchen notiert: "Ich habe mich in die Sonne gesetzt und die Wärme auf meinem Gesicht genossen." Außerdem sollen sie aufschreiben, was sie selbst dazu beigetragen haben, dass dieser Glücksmoment passiert ist. Der Junge hat den Fußball einfach gut getroffen und sich so angestrengt, dass er das Tor getroffen hat. Das Mädchen hat sich die Zeit genommen, um die Sonne auszukosten, statt in ihrem Zimmer zu bleiben.

Aufmerksamer werden, glücklicher sein

Die Übung "Drei gute Dinge" sollen die Kinder in den nächsten Wochen auch regelmäßig zu Hause machen. So werden sie auf die kleinen Dinge im Leben aufmerksam, die glücklich machen, sagt Rahm. Die Wahrnehmung verändert sich, man wird insgesamt zufriedener, da ist sich der Psychologe sicher. Beweisen will er das in ein paar Wochen mit einem erneuten Glückstest. Den machen dann wieder nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrer an den Schulen. Denn auch sie sollen glücklicher werden, indem sie ihr Glück in den nächsten Wochen mit der Übung "Drei gute Dinge" trainieren.

