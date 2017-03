Stand: 26.03.2017 13:52 Uhr

Peine: Massenschlägerei mit bis zu 50 Personen

Am Samstagabend ist es in der Peiner Südstadt zu einer Massenschlägerei gekommen. 40 bis 50 Personen sollen nach Angaben der Polizei daran beteiligt gewesen sein. Vorangegangen war der Eskalation eine Auseinandersetzung zwischen acht bis zehn Personen. Nach Angaben der Polizei wurde hierbei eine Person am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Videos 00:44 min SEK beschlagnahmt illegale Waffen in Peine Am Dienstag hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in Peine illegale Waffen eines 41-Jährigen beschlagnahmt. Drei Wohnungen wurden bei dem Einsatz durchsucht. Video (00:44 min)

Querulanten werfen mit Steinen

Am späten Abend wurden die Beamten dann nach eigenen Angaben über eine erneute handgreifliche Auseinandersetzung in der Peiner Südstadt informiert. Wie die Beamten feststellten, handelte es sich bei den Personen teilweise auch um Beteiligte der ersten Schlägerei. Die Querulanten sollen mehrere Anwohner der Südstadt mit Steinen beworfen haben. Außerdem wurden mehrere geparkte Autos durch die randalierenden Personen beschädigt.

Anwohner der Südstadt steigen mit ein

Wie die Polizei mitteilt, entwickelte sich aus dieser Situation eine Auseinandersetzung mit den Anwohnern, die letztlich in eine Massenschlägerei mit 40 bis 50 Personen mündete. Auch den Streifenwagen der zuerst eintreffenden Beamten bewarfen die Randalierer mit Steinen. Um der Situation Herr zu werden, habe die Polizei Unterstützung aus anderen Dienststellen angefordert. Erst als immer mehr Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte die Polizei eine weitere Eskalation der Situation verhindern. Eine Gruppe der beteiligten Personen habe den Ort fluchtartig verlassen.

Hintergründe noch unklar

Die Polizei hat gegen mehrere Beteiligte Ermittlungsverfahren unter anderem wegem Landfriedensbruch, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zu den Hintergründen konnte die Polizei auf Nachfrage von NDR.de am Sonntag noch keine Angaben machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.03.2017 | 14:00 Uhr