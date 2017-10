Stand: 20.10.2017 11:54 Uhr

Neues Gehege: Der Wildkatze ganz nah

Vier Wildkatzen haben in einem Gehege im Harz ein neues Zuhause gefunden: Am Sonnabend eröffnet nahe Bad Harzburg eine Anlage zur Beobachtung von Wildkatzen, die so bislang in Niedersachsen einzigartig ist. Von einer Aussichtsplattform aus könnten die Wildkatzen hautnah erlebt werden, so die Ankündigung aus Bad Harzburg.

Wildkatzengehege eröffnet bei Bad Harzburg









"Natürliche Umgebung"

Dass die Besucher den Tieren so nahe kommen, "das ist etwas ganz Besonderes", sagt Holger Buschmann, Landesgeschäftsführer des Naturschutzbunds NABU. Bundesweit gebe es nur eine einzige vergleichbare Anlage in Thüringen. Für die Tiere sei eine natürliche Umgebung geschaffen worden, so Buschmann. Erst vor wenigen Tagen sind eine männliche und drei weibliche Wildkatzen eingezogen.

Videos 43:59 Wildkatzen - Versteckt in Deutschlands Wäldern Expeditionen ins Tierreich Die Europäische Wildkatze ist scheu und geheimnisvoll. Der Film zeigt ihr Leben von der Jungenaufzucht im Frühjahr bis zur schwierigen Mäusejagd im Winter. Video (43:59 min)

Blick in die Natur für alle Zielgruppen

Das Wildkatzengehege ist ganzjährig geöffnet - für Familien und andere Gruppen, Senioren, Schulklassen, Menschen mit Behinderung. Der Harz sei gut geeignet, um über diese Tiere zu informieren: "Er ist eine der wenigen Regionen, in denen die im 18. Jahrhundert weitgehend ausgerottete Wildkatze überlebt hat", sagt Buschmann. Inzwischen leben in Niedersachsen schätzungsweise wieder mehrere Hundert Exemplare - genau weiß das niemand. Besucher der Aussichtsplattform können übrigens nicht nur Wildkatzen sehen: In zwei weiteren Gehegen leben Ziegen und Waschbären. Im Informationszentrum sind zudem wechselnde Ausstellungen des NABU geplant.

Bad Harzburg hofft auf Touristen

Wildkatzengehege im Harz Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr oder bis Einbruch der Dunkelheit

Fütterung der Wildkatzen täglich um 11, 13 und 15 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4,50 Euro, Kinder 3,50 Euro

Betrieben wird die Einrichtung von einer GmbH, die der NABU und die Marienteich-Baude - ein Restaurant und Anbieter von Wildbeobachtungs-Touren - gegründet haben. Träger des 330.000 Euro teuren Projekts sind die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg. "Wir wollen damit ein weiteres touristisches Angebot in der Region schaffen", erklärte Geschäftsführer Bernd Vollrodt. Die Hoffnung ist, dass das neue Gehege ähnlich viele Interessierte anzieht wie das Luchsgehege. Das lockt jährlich Zehntausende allein zu den offiziellen Fütterungen.

Ratgeber Reise Auge in Auge mit den Luchsen im Harz Seit mehreren Jahren leben im Harz wieder Luchse in freier Wildbahn. Zu sehen bekommt man die scheuen Raubkatzen aber nur in einem Schaugehege bei Bad Harzburg. Ein Wandertipp. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.10.2017 | 09:30 Uhr