Stand: 28.03.2017 17:14 Uhr

Motorrad-Saison: Anwohner klagen über den Lärm

Sonnenschein, angenehme Temperaturen, Vogelgezwitscher - endlich ist Frühling. Überall in Niedersachsen lockt das Wetter die Menschen nach draußen. Im Weserbergland allerdings wird die Idylle dieser Tage jäh unterbrochen - von einer besonderen Spezies Menschen. Viele Biker knattern dieser Tages wieder mit ihren PS-starken Motorrädern auch durch das Weserbergland. Das geht vor allem den Anwohnern der kurvenreichen Strecke zwischen Goldbeck und Uchtdorf gewaltig auf die Nerven.

Bürgerinitiative registriert bis 200 Biker pro Stunde

Gisela Müller wohnt an der Kreisstraße 77 und beschreibt die Motorradgeräusche als "megalaut". Sie hat sich, wie viele andere Anwohner aus den Gemeinden Wennenkamp, Uchtdorf und Friedrichswald, einer Bürgerinitiative angeschlossen. "Wir haben Zählungen durchgeführt und haben pro Stunde bis zu 200 Motorräder registriert", sagt Friedel Garbe von der Bürgerinitiative. Dabei seien die Raser unter den Bikern allerdings in der Minderheit.

Ortsbürgermeister fordert Blitzer

75 Prozent der Motorradfahrer seien vernünftige Biker und hielten sich an die Höchstgeschwindigkeit. Die anderen 25 Prozent seien reine Rennfahrer. "Sie kommen hier hoch und stehen mit Stoppuhr an der Straße und nehmen Zeiten, wie schnell man von Wennenkamp nach Uchtdorf fahren kann", sagt Ortsbürgermeister Bodo Budde von der Wählergemeinschaft Taubenberg. Der ein oder andere Raser dokumentiere seine Fahrt auch noch mit der Helmkamera. Das könne man sich dann alles im Internet anschauen, so Budde. Um den rasenden Bikern den Spaß zu verderben, könne er sich einen stationären Blitzer vorstellen. Zudem fordert er von der örtlichen Polizei mehr Geschwindigkeitskontrollen.

Demnächst will sich auch die Stadt Rinteln mit dem Problem in ihren Ortsteilen befassen. Die Verkehrskommission hat das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt.

