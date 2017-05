Stand: 11.05.2017 14:34 Uhr

Love-Mobile: Sichere Plätze gefordert

In der Diskussion um Love-Mobile an der B 188 geht es nun um alternative Plätze für die Prostituierten. Die Wohnwagen zwischen Meinersen und Gifhorn sollen nach dem Willen von Polizei und Landesstraßenbaubehörde weichen, weil es dadurch zu Unfällen komme. "Es wäre hilfreich, Alternativen zu suchen", sagte Undine de Rivière vom Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Es sei unwahrscheinlich, dass es in der Nähe keine anderen Plätze gebe, wo die Wagen sicher stehen könnten. "Es kann schon der Eindruck entstehen, dass nach einem Instrument gesucht wurde, die Sexarbeit dort zu verdrängen", sagte Dorothee Türnau vom Verein Phoenix, einer Beratungsstelle für Prostituierte in Hannover. Sie fordert, dass mit den Frauen gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. "Es geht dabei um Arbeitsplätze. Und es ist nie gut, wenn Arbeitsplätze verschwinden", sagte Türnau.

Love-Mobile sorgen für Unfälle Hallo Niedersachsen - 09.05.2017 19:30 Uhr Seit Jahren bieten Prostituierte in Love-Mobilen auf der B 188 ihre Dienste an. Doch das könnte bald vorbei sein, denn laut Polizeiangaben führen die Mobile vermehrt zu Unfällen.







13 Unfälle mit Schwerverletzten

Nach Polizeiangaben hat es in den vergangenen drei Jahren allein zwischen Meinersen und Neubokel insgesamt 13 Unfälle mit Schwerverletzten gegeben. Im ganzen Landkreis gebe es keine vergleichbare Häufung von Unfällen. Autofahrer würden übersehen, wenn Freier vor ihnen abbiegen und auffahren. Außerdem würden die Fahrer durch die Wagen abgelenkt. Die Halter werden zurzeit aufgefordert, die Wohnwagen zu entfernen. Nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau ist es dabei nicht das Ziel, die Prostitution zu beenden. "Für uns steht die Verkehrssicherheit ganz oben", sagte Michael Peuke von der Straßenbaubehörde.

Neues Prostituiertenschutzgesetz

Gleichzeitig verspricht sich Gifhorns Landrat Andreas Ebel vom neuen Prostituiertenschutzgesetz eine deutliche Verbesserung zum Schutz der Frauen. Das Bundesgesetz tritt im Juli in Kraft und verlangt unter anderem, dass Prostituierte ihr Gewerbe anmelden müssen und eine Erlaubnis brauchen. "Wichtig ist, dass die Prostitution nicht in Bereiche abgedrängt wird, in denen sie sich jeglicher staatlichen Kontrolle entzieht", sagte Ministerin Cornelia Rundt (SPD). "Die Frauen müssen vielmehr vor Unterdrückung, Ausbeutung und Menschenhandel geschützt werden." Prostituierten-Beraterin Türnau kritisiert dagegen, dass es bisher keine konkreten Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes gebe. "Das führt zu großer Verunsicherung im Milieu", so Türnau. Es sei zu befürchten, dass nicht alle Sexarbeiter diesen Auflagen nachkommen. "Wenn sie dennoch arbeiten, tun sie das illegal und werden so kriminalisiert."

