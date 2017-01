Stand: 23.01.2017 14:03 Uhr

Land gibt Millionen für marodes Welfenschloss

Nach Jahren des Verfalls soll das größte Fachwerk-Schloss Norddeutschlands saniert werden. Das Land Niedersachsen hat angekündigt, mindestens 7,5 Millionen Euro in die Renovierung des Welfenschloss in Herzberg im Landkreis Göttingen zu stecken. Das Finanzministerium schätzt die Gesamtkosten vorsichtig auf 20 Millionen Euro. Der vierflügelige Bau gilt als Wiege des hannoverschen Königshauses. Ab 1510 nach einem Brand neu errichtet, kam hier 1629 Ernst August zur Welt, der erste Kurfürst von Hannover und Vater des späteren englischen Königs Georg I. Ein Jahr zuvor war in dem Schloss seine Schwester Sophie Amalie geboren worden, die später Königin von Dänemark wurde.

Urin-Gestank im Amtsgericht

Die Sanierung ist notwendig, weil sich die Anlage in einem extrem schlechten Zustand befindet. In einem Teil des Schlosses ist außerdem das Amtsgericht untergebracht. In den vergangenen Jahren waren immer wieder Waschbären und Marder durch Lücken im Gemäuer und Gebälk auf den Dachboden gelangt, Urin-Gestank reichte bis in den darunter liegenden Sitzungssaal. Wegen möglicher Einsturzgefahr musste der Verhandlungssaal bereits vorsorglich mit Balken abgestützt werden.

Marstallflügel akut einsturzgefährdet

Inzwischen sind erste vorbereitende Untersuchungen angelaufen, im Frühjahr sollen die eigentlichen Instandsetzungsarbeiten beginnen. "Das ist eine herausragende Baustelle für uns", sagt der Leiter des Staatlichen Baumanagements Südniedersachsen, Marcus Rogge. Zunächst sollen zwei Gebäudeteile des vierflügeligen Schlosskomplexes saniert werden, in denen besonders dringender Handlungsbedarf besteht: Der mit zahlreichen Schnitzereien verzierte Uhrenturm weist einige Schäden auf, sodass Teile herabzufallen drohen. Der seit Langem leer stehende Marstallflügel ist sogar akut einsturzgefährdet. Hier sind derzeit Bauarbeiter damit beschäftigt, die tragenden Konstruktionen freizulegen. "Wir müssen uns zunächst einen Überblick über das Schadensbild verschaffen, um dann den Sanierungsaufwand ermitteln zu können", sagt Rogge.

