LAB: Bedenken, gegen Sudanesen vorzugehen

Nach dem Vorwurf einer versuchten Vertuschung von Sozialbetrug in der Landesaufnahmebehörde (LAB) Braunschweig hat sich der Präsident der LAB Niedersachsen, Jens Grote, geäußert. Die Männer, die sich mithilfe von Mehrfachidentitäten Sozialleistungen erschlichen haben sollen, stammen alle aus dem Sudan. Deshalb habe der Standortleiter in Braunschweig Zweifel gehabt, "ob es richtig sei, gegen die eine Volksgruppe vorzugehen", sagte Grote am Freitag im Innenausschuss des Niedersächsischen Landtags.

Material nicht "beweiskräftig" genug?

Eine frühere Mitarbeiterin der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig hatte zahlreiche Verdachtsfälle gesammelt. Ihr und ihren Kolleginnen war zuvor aufgefallen, dass einige der Asylbewerber sich auf ihren Fotos auffallend ähnlich sahen. Grote erklärte, die Mitarbeiterin habe sich im Januar 2016 an die Sonderkommission Zentrale Ermittlungen gewandt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie demnach 30 mögliche Fälle von Sozialbetrug gesammelt. Sie habe den LAB-Leiter in Braunschweig informiert, der seine Bedenken wegen eines möglichen Vorgehens gegen die Männer aus dem Sudan auch der Polizei vorgetragen habe.

Grote: "Zu keinem Zeitpunkt" wurde etwas vertuscht

Der Braunschweiger LAB-Leiter hat sich bislang nicht zu der Darstellung Grotes geäußert, eine Sprecherin der Behörde hat sie aber bestätigt. Sie sagte, die Zweifel hätten sich auch darauf bezogen, dass der Leiter die gesammelten Unterlagen für nicht belastbar genug hielt. Diesen Punkt hob auch Grote im Innenausschuss hervor: "Zu keinem Zeitpunkt ging es darum, etwas zu vertuschen. Es gab einen Dissens darüber, inwieweit das Material beweiskräftig ist."

Mitarbeiterin ging zur Polizei

Während in Braunschweig offenbar abgewartet wurde, wie die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen die Sache einschätzt, führte die Mitarbeiterin ihre Sammlung fort. Im Mai 2016 legte sie ihren Vorgesetzten Grote zufolge acht Aktenordner mit insgesamt 520 Verdachtsfällen vor. Der Standortleiter jedoch, sagte Grote, "hatte keine Zeit, dieses Material durchzusehen. Außerdem blieben seine Bedenken". Die Frau ging mit den Aktenordnern zur Polizei, die sich von da an mit den Fällen beschäftigte.

Innenminister: "Normale Abläufe zwischen Behörden"

Am 25. Mai wurde die Zeitarbeiterin noch vor Ablauf ihres Vertrags freigestellt. "Die Freistellung erfolgte wegen ihres Vorgehens, das von den Vorgesetzten so nicht länger hingenommen werden konnte", erklärte Grote.

"Diese arbeitsrechtliche Maßnahme halte ich für unglücklich", sagte dagegen Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch. Die zusammengestellten Akten seien jedoch innerhalb weniger Wochen an die Polizei übergeben worden. Das seien normale Abläufe zwischen den Behörden. Es könne weder von Vertuschung noch von Schlamperei die Rede sein, betonte der Innenminister.

