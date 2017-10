Stand: 27.10.2017 14:14 Uhr

Klage von Deutscher See gegen VW abgewiesen

Volkswagen hat seinen Flottenkunden Deutsche See nicht arglistig getäuscht. Das Landgericht hat eine entsprechende Klage des Fischverarbeiters mit Sitz in Bremerhaven am Freitag abgewiesen. Deutsche See hatte VW auf 11,9 Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Der Fischverarbeiter hatte von Volkswagen 500 Fahrzeuge geleast, von denen nach Angaben des Unternehmens etwa die Hälfte von den Dieselmanipulationen betroffen ist.

Videos 01:31 Deutsche See und VW: Gericht rät zu Vergleich NDR//Aktuell Der Fischverarbeiter Deutsche See verlangt von VW Schadenersatz in Millionenhöhe, weil sich die Firma durch den Abgasskandal getäuscht sieht. Knapp 500 Fahrzeuge waren auf VW-Fahrzeuge umgestellt worden. Video (01:31 min)

Richter empfahl Vergleich

Das Gericht habe nicht erkennen können, dass VW rechtlich relevant getäuscht habe, so eine Sprecherin. Bereits Mitte Juli war die Klage vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt worden. Damals machte der Richter der Deutschen See bereits nur geringe Hoffnung auf einen juristischen Erfolg. Er sah weder einen Aufhebungsgrund für die Verträge noch Anlass für eine rückwirkende Reduzierung der Leasing-Rate. Stattdessen riet er beiden Unternehmen zu einem Vergleich. Das sei vermutlich für beide Seiten wirtschaftlich sinnvoll, so der Richter.

VW offenbar nicht gesprächsbereit

An einem Vergleich hatte VW aber offenbar kein Interesse. Volkswagen sei trotz vielfältiger Versuche nicht gesprächsbereit gewesen, um eine Einigung zu erreichen, hieß es von der Deutschen See. Das Unternehmen räumte seine Niederlage ein und kündigte an, mit seinen Anwälten über mögliche weitere Schritte zu beraten.

Bewusst für VW-Diesel entschieden

Der Fischverarbeiter hatte in seiner Klage argumentiert, dass man sich bewusst für die VW-Diesel-Fahrzeuge entschieden habe, weil diese als umweltfreundlich vermarktet wurden. Volkswagen habe die tatsächlichen Abgaswerte auf der Straße verschwiegen. Damit habe der Wolfsburger Konzern gegen den Geist der Partnerschaft verstoßen.

