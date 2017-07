Stand: 23.07.2017 17:47 Uhr

Keine Heizer mehr: Brockenbahn geht der Ofen aus

Es ist heiß. Es ist schmutzig. Und: Es ist ein Traumjob. Zumindest für Lars Fischer. Er ist Heizer bei der Brockenbahn, die täglich Hunderte Touristen auf den höchsten Berg des Harzes befördert. Seit sieben Jahren macht Fischer diese Arbeit, schaufelt bei Backofen-Hitze kiloweise Kohle in den Ofen und sorgt so dafür, dass die Bahn ihre Fahrt auf den Gipfel schafft. Doch es gibt ein Problem: Kaum jemand will Fischers Job noch machen, außer eben Fischer selbst. Die Brockenbahn hat ein Personalproblem.

"Arbeiten, wenn andere Urlaub machen"

"Wir arbeiten, wenn andere Urlaub machen. Am Wochenende oder nachts", sagt Heide Baumgärtner, Sprecherin der Bahn. Sie glaubt, dass das einer der Gründe für die Vakanz sein könnte. Heizer Fischer jedenfalls schwärmt von seinem Arbeitsplatz. "Man ist jeden Tag draußen in der Natur, fährt durch den Wald, durch den Harz. Also eigentlich ist das doch etwas, was sich jeder wünscht", findet er. Auch Verantwortung gehört dazu: 350 Passagiere passen in den Zug - und die sollen schließlich sicher ankommen.

Arbeitsplatz ist dreckig, heiß und laut

Während der Fahrt zischt der Dampf, es brodelt im Kessel. Zum Arbeitsplatz eines Heizers gehört ganz offenbar auch, dass überall ein leichter Ölfilm liegt. Wohl auch deshalb sind die Heizer und Lokführer auf der Dampflokomotive alle ganz schwarz gekleidet. Die Hitze ist drückend, hinter einer Klappe brennt schließlich ein riesiges Kohlenfeuer. Doch von Lärm, Hitze und Ölfilm bekommen die Gäste in den Waggons idealerweise nichts mit: Sie genießen die Fahrt durch Wälder und Wiesen. Vorne wird den Heizern und Lokführer währenddessen einiges abverlangt. Pressesprecherin Heide Baumgärtner meint, das könnte ein Grund für ihre Personalprobleme sein. "Viele können sich unter dem Beruf Heizer nichts vorstellen", bestätigt Fischer. "Sie denken: Aus dem Fenster schauen und durch die Gegend fahren. Aber dass neben dem Schaufeln auch Abölen, Streckenbeobachtung und enorme Verantwortung dazu gehören, schreckt viele ab."

Traumjob? Oder doch nicht?

Sprecherin Baumgärtner rät etwaigen Interessenten deshalb, sich zuvor ernsthaft mit der neuen Aufgabe auseinanderzusetzen. "Wenn man ein Faible für die Eisenbahn hat, und das haben hier alle Mitarbeiter, ist es ein Traumjob. Aber es ist eine anstrengende Tätigkeit und man muss überlegen: Ist es der Traum, oder ist es der Traum nicht", sagt sie. In der offiziellen Stellenanzeige der Bahn heißt es deutlich: "Bewerber sollten sich nicht vor körperlich schwerer, schmutzintensiver Arbeit unter wechselnden klimatischen Verhältnissen scheuen".

Betriebsrat kritisiert Arbeitsbedingungen

Möglicherweise gibt es aber auch andere Gründe für die zähe Personalsuche: In einem Bericht der Neuen Nordhäuser Zeitung (NNZ) wird der Betriebsratsvorsitzende Hans-Werner Pape mit drastischen Worten zitiert: "Das schlechte Betriebsklima, die zunehmende Arbeitsbelastung, aber auch sinkende Fahrgastzahlen sind für uns alarmierende Anzeichen, um endlich umzusteuern." Man fordere die Geschäftsführung zudem schon seit langem auf, etwas gegen den drohenden Personalmangel zu tun, aber es geschehe nichts, sagte Pape der Zeitung.

