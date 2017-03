Stand: 10.03.2017 14:01 Uhr

Hankensbüttel: Eiche zerstört Kirchendach

Bei Baumfällarbeiten sind das Dach sowie Teile der Fassade der St. Pankratiuskirche in Hankensbüttel im Landkreis Gifhorn schwer beschädigt worden. Ersten Angaben zufolge soll sich der Schaden an der erst kürzlich sanierten Kirche auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Missgeschick bei Baumfällung in Hankensbüttel 10.03.2017 13:45 Uhr Beim Fällen einer Eiche auf dem Kirchenvorplatz in Hankensbüttel hat der Baum die Fassade und das Dach der Kirche beschädigt. Ein Augenzeuge hat das Missgeschick mit seinem Handy gefilmt.







Baum fällt in falsche Richtung

Warum die Eiche auf das Dach der Kirche fiel, konnte bislang nicht vollständig geklärt werden. Der Baum soll nach Angaben der Kirche jedoch im unteren Bereich morsch gewesen sein. Die Eiche fiel in die falsche Richtung - und zwar in Richtung des Gotteshauses. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Kirchengemeinde hatte insgesamt drei Eichen, die sich in der Nähe des Kirchturms befanden, fällen wollen. Diese sollten durch Nachpflanzungen ersetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.03.2017 | 14:30 Uhr