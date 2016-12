Stand: 22.12.2016 21:41 Uhr

Göttinger entwickeln ultimatives Mikroskop von Eric Klitzke

Viel genauer als mit dem neuen MINFLUX geht es wohl nicht, zumindest was Fluoreszenzmikroskope angeht. Nobelpreisträger Stefan Hell vom Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie hat ein Mikroskop entwickelt, mit dem Forscher Zellen auf molekularer Ebene kartographieren und schnelle Abläufe in den Zellen beobachten können. Damit übertrifft er das von ihm entwickelte STED-Mikroskop um das 20-Fache in der Vergrößerung und um Faktor 100 in der zeitlichen Auflösung.

Was passiert in einem Bakterium? 22.12.2016 17:06 Uhr Autor/in: Yvan Eilers Sie wollten schon immer mal wissen, was in einem Bakterium so los ist? Der Blick durch das neue MINFLUX-Mikroskop von Nobelpreisträger Stefan Hell zeigt es in Zeitlupe.







Nobelpreis im Jahr 2014

2014 wurde ihm für seine Leistung gemeinsam mit Eric Betzig und William E. Moerner der Nobelpreis für Chemie verliehen. Die beiden Amerikaner entwickelten einige Jahre nach Professor Hell das PALM/STORM-Mikroskop. "Gleich nach der Preisverleihung wusste ich schon, dass die Mikroskope noch verbessert werden können", so der Forscher, der mittlerweile in Göttingen arbeitet. Denn schon mit seinem STED-Projekt hatte er eine Auflösung erreicht, die lange Zeit als physikalisch unmöglich galt.

Erfolg mit dem Donut-Laser

1873 formulierte der Physiker Ernst Abbe das Credo, dass die Auflösung von Lichtmikroskopen auf die halbe Wellenlänge des Lichts begrenzt ist, also rund 200 Nanometer oder 0,0000002 Meter. Zum Vergleich: ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von ungefähr 0,06 mm, ist also 300-mal so dick. Dieser Lehrsatz hatte Gültigkeit bis 1994. Prof. Hell kam auf die Idee, wie das Licht ausgetrickst werden könnte. Fünf Jahre später konnte er die Idee im Experiment umsetzen.

Leuchtende Moleküle

Benachbarte fluoreszierende Moleküle werden nacheinander zum Leuchten gebracht. Mithilfe eines Donut-förmigen Laserstrahls wird das Leuchten an einer definierten Position der Probe unterdrückt, somit lässt sich die Position des gerade leuchtenden Moleküls genau bestimmen. Allerdings lässt der Laserstrahl nicht zu, einzelne Moleküle anzusteuern, die molekulare Auflösung ist dadurch nicht immer möglich. Das kann das PALM/STORM-Mikroskop der amerikanischen Forscher. Der Nachteil vom PALM/STORM ist, dass es die genaue Position der Moleküle nicht ermitteln kann.

Der "Heilige Gral" der Lichtmikroskopie

Die Idee Hells war, beide Systeme zu kombinieren. Leichter gesagt als getan und sicher war er nicht der einzige, der diese Nuss knacken wollte. Dass es ihm gelang, liegt zu einem großen Teil an seinem Team, betont der Chemieprofessor: "Meine Mitarbeiter Francisco Balzarotti, Yvan Eilers und Klaus Gwosch haben hervorragende Arbeit geleistet und die Idee mit mir experimentell umgesetzt". Nachwuchswissenschaftler Gwosch beschreibt den Moment des Triumphes: "Es war ein unglaubliches Gefühl, als wir zum ersten Mal mit MINFLUX Moleküle auf der Skala von wenigen Nanometern unterscheiden konnten."

Neue Medikamente für die Zukunft

Doch neben der molekularen Auflösung bietet MINFLUX noch eine weitere Verbesserung. "MINFLUX ist im Vergleich sehr viel schneller: Da die Technik mit dem Donut-Laserstrahl arbeitet, kommt sie mit wesentlich weniger Lichtsignal, das heißt Fluoreszenz-Photonen, pro Molekül aus als PALM/STORM", so Hell. Während das STED-Mikroskop Bilder aus Zellen maximal in Echtzeit liefern konnte, schafft MINFLUX momentan Hundert Mal schnellere Sequenzen.

"Kein Limit in Sicht"

Der Forscher spricht davon, dass in Bezug auf die Zeitauflösung noch kein Limit in Sicht sei. Ein weiterer Vorteil sei, dass das neue Verfahren probenschonender arbeite als die alten Methoden. Für die wissenschaftlichen Kollegen von Hell eröffnen sich mit dem MINFLUX-Mikroskop ganz neue Wege. Das Leben auf molekularer Ebene kann weiter erforscht werden und selbst Vorgänge, die sich im Bereich von Millisekunden abspielen, lassen sich beobachten, beispielsweise die Faltung von Proteinen oder die Arbeit von Nanomaschinen. In Zukunft könnten mit dem so gewonnenen Wissen ganz neue Medikamente entwickelt werden.

