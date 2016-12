Stand: 24.12.2016 16:09 Uhr

Geflügelpest in Mastputen-Betrieb in Dötlingen

In Dötlingen im Landkreis Oldenburg ist in einem Mastputen-Betrieb das Geflügelpest-Virus H5N8 festgestellt worden. Das hat das Landwirtschaftsministerium am Sonnabend mitgeteilt. Es ist nach Fällen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta der dritte Geflügelpest-Ausbruch in einem niedersächsischen Nutztierbestand. Die 10.000 Putenhähne sollen laut Ministerium voraussichtlich am Sonntag getötet werden.

Hintergrund: Geflügelpest und Vogelgrippe Vogelgrippe-Viren können in zwei Formen bei Hausgeflügel und Wildvögeln auftreten: als gering krankmachende Form (niedrigpathogen) oder stark krankmachende Form (hochpathogen). Wenn sich die hochpathogene Form, die meist zum Tod der Vögel führt, wie eine Seuche ausbreitet, sprechen Experten von Geflügelpest.



Hochpathogene Influenzaviren sind zum Beispiel die Subtypen H5N1 und H5N8. Letzteres tritt derzeit im Norden vermehrt auf. Bislang sind keine Fälle bekannt, dass sich Menschen mit H5N8 angesteckt haben. Das Risiko wird als sehr gering eingeschätzt. Der Subtyp H5N1 gilt als besonders aggressiv und ist auch auf den Menschen übertragbar.

Noch unklar, ob weitere Tiere getötet werden

In Dötlingen dürfen seit Sonnabend um 16 Uhr zunächst 72 Stunden lang kein Geflügel, keine Vögel und keine Eier transportiert werden, die das Virus verschleppen könnten. Im Radius von drei Kilometern rings um den betroffenen Betrieb ist ein Sperrbezirk eingerichtet, im Radius von zehn Kilometern ein Beobachtungsgebiet. In diesen Gebieten befinden sich insgesamt etwa 400 Geflügelbetriebe mit rund 4,6 Millionen Tieren. Ob weitere getötet werden müssen, entscheidet sich dem Ministerium zufolge nach der Risikobewertung des Landkreises. Als erstes wird jetzt untersucht, ob auch Puten in anderen Betrieben, die sich in einem Ein-Kilometer-Radius um den betroffenen Hof befinden, an Geflügelpest erkrankt sind. Es handelt sich um 24.000 Puten.

Erkrankte Ente in Braunschweig

Unterdessen ist die Geflügelpest andernorts in Niedersachsen bei weiteren Wildvögeln festgestellt worden, zuletzt bei einer toten Schnatterente im Naturschutzgebiet Riddagshausen in Braunschweig. Katzenhalter dürfen ihre Tiere im Naturschutzgebiet nicht mehr frei laufen lassen, teilte die Stadt am vergangenen Donnerstag mit. Hunde müssen dort ohnehin angeleint werden. Federwild darf nur mit Genehmigung des Veterinäramts gejagt werden. Im gesamten Stadtgebiet Braunschweig gilt seit November Stallpflicht.

Silbermöwe am Maschsee

In Hannover ist das Virus bei einer Silbermöwe nachgewiesen worden. Laut Stadt war der tote Wildvogel am Maschsee gefunden worden. Dennoch habe die Stadt entschieden, keine neuen Sperrgebiete zu errichten, heißt es. Das bestehende Beobachtungsgebiet solle zudem wie geplant zum 30. Dezember aufgehoben werden. Nach wie vor gilt in der Stadt sowie in der gesamten Region Hannover die allgemeine Stallpflicht für Geflügel.

Landkreis Peine hebt Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete auf

Auch im Osten der Region Hannover werden die Vorkehrungen zum Schutz vor der Geflügelpest gelockert. Das gelte für die Lehrter Ortsteile Arpke, Hämelerwald, Immensen und Sievershausen, die Sehnder Ortsteile Dolgen und Haimar sowie in Uetze für die Ortsteile Dedenhausen, Dollbergen, Katensen und Schwüblingsen. Unter anderem dürfen Hunde- und Katzenhalter ihre Tiere dort nun wieder frei herumlaufen lassen. Der Landkreis Peine hat ebenfalls angekündigt, ab dem kommenden Dienstag sämtliche Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete aufzuheben, wenn bis dahin keine weiteren Seuchenfälle festgestellt werden.

