Stand: 03.03.2017 17:22 Uhr

Gefährder soll Geld für Terror gesammelt haben

Einer der am 9. Februar in Göttingen festgenommen mutmaßlichen islamistischen Gefährder soll Geld für Anschläge gesammelt haben. Deswegen ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Celle wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung gegen ihn. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der FDP Fraktion hervor.

Polizei nimmt mutmaßliche Gefährder fest 09.02.2017

Verdächtige sitzen in Abschiebehaft

Gegen den 22-Jährigen würde außerdem in Göttingen wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt. Die beiden mutmaßlichen Gefährder sitzen noch immer in Abschiebehaft in Langenhagen (Region Hannover). Bei ihrer Festnahme waren unter anderem Schusswaffen und scharfe Munition gefunden worden. Jüngst hatte die Generalstaatsanwaltschaft in Celle entschieden, keinen Haftbefehl gegen den verdächtigen 27 Jahre alten Algerier und den 22 Jahre alten Nigerianer zu beantragen, weil derzeit kein konkreter Anfangsverdacht auf die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat oder einer anderen Straftat vorliege, so die Anklagebehörde.

Islamisten wehren sich gegen Abschiebung

Die beiden Islamisten versuchen unterdessen, ihre Ausweisung aus Deutschland zu verhindern und haben beim Bundesverwaltungsgericht um Rechtsschutz ersucht. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin ist derzeit noch nicht absehbar, wann das Gericht über die Anträge entscheidet.

