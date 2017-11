Stand: 09.11.2017 07:56 Uhr

Flüchtlingsfamilie findet 14.000 D-Mark in Bettwäsche

Überraschender Fund: Jehan Abdullah hatte im Mai bei der Holzmindener Tafel für zwei Euro Bettwäsche gekauft und darin 14.000 D-Mark entdeckt. Abdullah und ihre aus Syrien geflüchtete Familie entschieden daraufhin, das Geld lieber abzugeben und brachten es zum Fundbüro der Stadt. Was dann dort passiert, ist normalerweise geregelt: Meldet sich nach einem halben Jahr kein Eigentümer, gehört das Geld dem Finder, also der Familie von Jehan Abdullah. Doch kurz vor Ablauf der Frist meldet sich jetzt die Tafel und erhebt Anspruch auf das Geld.

"Wir wollen uns nicht bereichern"

Der wäre es zwar auch am liebsten, wenn der rechtmäßige Eigentümer gefunden würde, sagt der Vorsitzende der Holzmindener Tafel, Bernward Horn. Aber als gemeinnützige Einrichtung könnte man nicht auf das Geld verzichten. "Wir wollen uns nicht bereichern. Wir können nicht anders", so Horn. Nur warum spürt man bei der Tafel erst jetzt, kurz vor Ablauf der Frist, diese Not und hat nicht schon früher nach einem Eigentümer des Geldes gesucht? "Wir haben das nicht als unsere Sache gesehen", sagt der Tafel-Vorsitzende. Er sei davon ausgegangen, dass das Sache des Fundbüros sei. Das hatte auch tatsächlich bei der Tafel recherchiert und versucht, den Eigentümer der Scheine aufzuspüren.

Geld weg, Finderlohn futsch?

Nachdem die Tafel Anspruch erhoben hat, werde die Angelegenheit jetzt im Rathaus überprüft, sagt Bernd Gill von der Stadt. Unter anderem solle geklärt werden, ob es sich bei dem Geld überhaupt um einen Fund handelt. Schließlich sei die Bettwäsche für zwei Euro gekauft worden. Die Tafel könne möglicherweise als Zwischeneigentümer gelten, so Gill. Sollte das so entschieden werden, darf die Familie von Jehan Abdallah weder das Geld behalten - umgerechnet immerhin knapp 7.160 Euro. Auch der gesetzlich festgeschriebene Finderlohn von ungefähr 215 Euro bliebe dann aus. Gill: "In diesem Fall wollen wir die Tafel dazu bewegen, doch eine Art Belohnung an die Familie zu zahlen."

Parallelen zu "Goldschatz" von Dinklage

Die Geschichte erinnert an einen Fall in Dinklage, wo ein Bauarbeiter bei Baggerarbeiten auf einem Friedhof Plastikdosen mit Gold und Geldscheinen darin gefunden hatten. Nachdem der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte, behielt in diesem Fall die Stadt den "Schatz". Der Finder ging leer aus.

