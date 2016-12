Stand: 30.12.2016 12:07 Uhr

Eine Extra-Sekunde für die Silvesternacht

Die Silvesternacht dauert in diesem Jahr ein kleines bisschen länger als sonst. Es gibt nämlich eine Sekunde geschenkt - direkt von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Diese sogenannte Schaltsekunde um kurz vor 1 Uhr ist nötig, um den Unterschied zwischen der Sonnenzeit, die durch die Erdumdrehung entsteht, und der exakten Uhrzeit, die durch die Atomuhren in der PTB vorgegeben wird, auszugleichen.

Videos 02:47 min Die Welt bekommt eine Sekunde geschenkt 30.06.2015 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Atomuhren wachen exakt über die Zeit. Da sich die Erde aber nicht immer gleich schnell dreht, wird die Nacht auf den 1. Juli um eine sogenannte Schaltsekunde verlängert. Video (02:47 min)

Der Mond bremst die Erde aus

Die Differenz entsteht, weil die Erde sich langsamer dreht als die Uhren der Braunschweiger Wissenschaftler. Denn unser Planet benötigt länger als 24 Stunden für einen Tag. Der Grund: Die Anziehungskraft des Mondes, Erdbeben und Gletscherschmelze bremsen ihn aus. Die Atomuhren der PTB sind aber so genau getaktet, dass innerhalb von Jahren und Jahrzehnten die Differenz zwischen Sonnenzeit und Atomzeit immer größer werden würde. Ohne das Einfügen einer Schaltsekunde in einigen Abständen würde also irgendwann die Sonne erst mittags aufgehen.

Computersysteme haben Probleme mit dem Zeit-Geschenk

Vor allem die Satellitennavigation sei davon abhängig, dass Erdumdrehungszeit und Atomuhrenzeit exakt zueinander passen, sagt Andreas Bauch vom Zeitlabor der PTB. Einige Staaten wollen dennoch die Schaltsekunde abschaffen und durch eine Schaltminute alle 100 Jahre ersetzen. Denn: Verschiedene Computersysteme haben mit der extra Sekunde, also dem Anhalten der Zeit, Probleme. So funktionierten bei einer Schaltsekunde im Jahr 2012 plötzlich viele Internetseiten und das Buchungssystem einer australischen Fluglinie nicht mehr.

Auslaufmodell Schaltsekunde?

Störungen könnten es auch diesmal zum Beispiel im Geldhandel oder im Stromnetz geben, so Bauch. Über eine mögliche Abschaffung der Schaltsekunde will die Internationale Fernmeldeunion im Jahr 2023 entscheiden.

