Drohne im Baum - Vater setzt die Säge an

Da ist wohl jemand etwas übers Ziel hinausgeschossen: Um die Drohne seines Sohns aus einer Baumkrone zu befreien, hat ein Vater gleich den ganzen Baum gefällt. Und das auch noch im Naturschutzgebiet. Wenig überraschend, dass diese Aktion Folgen haben wird - für den Vater und möglicherweise auch den Sohn.

Vater "rückte mit der Säge an"

Der 19-Jährige hatte seine Drohne im Schutzgebiet Mittleres Innerstetal mit Kanstein im Landkreis Goslar starten lassen, um Luftaufnahmen zu machen, wie ein Sprecher der Polizei Langelsheim NDR.de sagte. Die Drohne verfing sich oben in einer Birke. "Er wollte sie natürlich wiederhaben", so der Sprecher. Also rief der Jugendliche seinen Vater zu Hilfe - "und der rückte mit der Säge an".

Das kann teuer werden

Der 60-Jährige brachte die 13 Meter hohe Birke zu Fall. Spaziergängern, die die Sägearbeiten beobachteten, war klar: Das kann so nicht richtig sein. Sie alarmierten die Polizei. Gegen den Vater wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. Im Schutzgebiet einen Baum zu fällen, kann dem Polizeisprecher zufolge "ein ordentliches Bußgeld" nach sich ziehen. Außerdem werde geprüft, ob der Sohn dort überhaupt mit seiner Drohne filmen durfte. Das sei eigentlich nur über dem eigenen Privatgrundstück erlaubt.

