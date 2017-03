Stand: 30.03.2017 16:30 Uhr

Datenschützer: Gesichts-Scanner nicht rechtens

Die digitale Welt ist aus Sicht von Datenschützern eine gefährliche Welt. Immer neue Techniken bergen wachsende Risiken in Bezug auf persönliche Informationen. Bei der Datenschutzkonferenz (DSK) in Göttingen haben die Beauftragten von Bund und Ländern eindringlich vor einigen neuen Praktiken gewarnt - insbesondere vor der Überwachung durch Videokameras mit biometrischer Gesichtserkennung. Deren Einsatz, so die Datenschützer, könne "die Freiheit, sich in der Öffentlichkeit anonym zu bewegen, gänzlich zerstören".

Gesichtserkennung: Datenschützer schlagen Alarm NDR//Aktuell - 30.03.2017 16:00 Uhr Das Bundesinnenministerium will den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware am Berliner Bahnhof Südkreuz testen. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder üben Kritik.







Datenschützer lehnen Scanner einstimmig ab

Kameras mit Gesichts-Scanner sind derzeit in Pilotprojekten probeweise im Einsatz. Die Software gleicht die Gesichter mit vorliegenden biometrischen Aufnahmen ab, zum Beispiel aus polizeilichen Datenbanken. Von der sogenannten intelligenten Videoüberwachung erhofft sich das Bundesinnenministerium mehr Sicherheit, zunächst an Bahnhöfen und Flughäfen. Die Datenschutzbeauftragten lehnen die Technik ausdrücklich ab. "Da waren wir sehr schnell einer Meinung", sagte die niedersächsische Datenschutzbeauftragte und Vorsitzende der DSK, Barbara Thiel. "Da gab es keine Gegenstimme, keine kritische Äußerung und keinerlei Einwände gegen diese Entschließung."

Automatisierte Identifizierung der Gefilmten möglich

Problematisch finden die Datenschützer, dass Menschen dabei "automatisiert identifiziert" werden könnten: "Damit wird eine dauerhafte Kontrolle darüber möglich, wo sich konkrete Personen wann aufhalten oder bewegen und mit wem sie hierbei Kontakt haben", heißt es in einer Erklärung der DSK. Zudem sei die Technik nicht verlässlich: Falsche Identifizierungen könnten die Folge sein, Unschuldige ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten.

Keine Rechtsgrundlage

Für den Einsatz der Gesichts-Scanner fehlt nach Angaben der DSK außerdem eine Rechtsgrundlage. "Aufgrund des deutlich intensiveren Grundrechtseingriffs können die bestehenden gesetzlichen Regelungen nicht analog als Rechtsgrundlage herangezogen werden", heißt es. Die automatisierte Identifizierung sei vom Gesetz nicht gedeckt - und zwar auch nicht im Pilotbetrieb.

Downloads 118 KB "Göttinger Erklärung" der Datenschutzkonferenz Die "Göttinger Erklärung: Vom Wert des Datenschutzes in der digitalen Gesellschaft" der Datenschutzkonferenz zum Download. Download (118 KB)

Datenschutz ist "Menschenwürde"

Allgemein erinnern die Beauftragten in einer "Göttinger Erklärung" daran, dass Datenschutz ein Grundrecht sei. In Zeiten von Terrorismus und Digitalisierung werde er dennoch oft "als Hindernis diskreditiert", sowohl von der Politik als auch in der Wirtschaft. Das sei befremdlich und höchst besorgniserregend. "Die Konferenz betont, dass Informationen über Personen keine Ware sind wie jede andere und nicht allein auf ihren wirtschaftlichen Wert reduziert werden dürfen", heißt es. "Mehr denn je muss daher die Menschenwürde auch im digitalen Zeitalter der zentrale Maßstab staatlichen und wirtschaftlichen Handelns sein."

Datenschutzkonferenz und Landesdatenschutzbeauftragte Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder ist ein freiwilliger Zusammenschluss der Datenschutzbeauftragten. Sie tagen zweimal im Jahr, um sich in allen aktuellen Fragen des Datenschutzrechts abzustimmen. Sie geben Empfehlungen und Orientierungshilfen heraus. Aufgabe der Landesdatenschutzbeauftragten ist es, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften landesweit sowohl bei Behörden als auch in der Wirtschaft zu überwachen. Dabei informiert die Datenschutzbehörde über Gefährdungen und Rechte, bei schweren Verstößen gegen den Datenschutz verhängt sie auch Bußgelder. (Quelle: www.bfdi.bund.de)

