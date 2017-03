Stand: 26.03.2017 09:00 Uhr

Braunschweig: FDP beginnt Landesparteitag

Die niedersächsische FDP ist am Sonnabend zu ihrem Landesparteitag in Braunschweig zusammengekommen. Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP im Niedersächsischen Landtag, machte in seinem Leitantrag den Rechtsstaat zum Thema. Der 39-Jährige wird heute aller Voraussicht nach als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im Herbst gewählt. Zur Stellvertreterin des niedersächsischen Landesvorsitzenden Stefan Birkner wurde nach Angaben der Landesgeschäftsführung Christiane Ratjen-Damerau gewählt.

Zahlreiche Themen auf der Agenda

Heute wollen die Liberalen eine Kandidatenliste für die Bundestagswahl im Herbst aufstellen. Zu den Themen, die die Parteimitglieder diskutieren, gehören unter anderem der Breitbandausbau in Niedersachsen, der Umgang mit Wölfen sowie die Erneuerung des niedersächsischen Wassergesetzes.

