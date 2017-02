Stand: 17.02.2017 07:00 Uhr

Bahi Abouhassan will die Wissenschaft aufmischen von Marco Schulze

Bahi Abouhassan wirkt mit seinen 18 Jahren reifer als die meisten seiner Altersklasse. Während seine Mitschüler nachmittags ihre Freizeit genießen, ist der schüchterne Bahi schon längst wieder in Biologie-Bücher versunken. Denn derzeit kennt er nur ein Thema: die internationale Biologie-Olympiade. Das ist ein vom Bund geförderter Nachwuchswettbewerb, bei dem der junge Syrer zeigen will, was er drauf hat. Er will seine Familie, seine Schule und seine neue Heimat stolz machen.

Eltern entscheiden, dass er flüchten soll

Bahi hätte eigentlich bereits sein Abitur in der Tasche, wenn nicht der Krieg in Syrien dazwischen gekommen wäre. Im März 2015 fassten seine Eltern den Entschluss, dass er seine Heimatstadt Aleppo verlassen soll - allein. Bahi Abouhassan war gerade einmal 16 Jahre alt, als er über den Seeweg nach Europa flüchtete und sein altes Leben zurückließ. "Es war nicht nur die fehlende Sicherheit, es sind auch die Lebensumstände, die das Leben in Syrien so schwierig machten. Es gibt kaum Wasser und Strom bekommt man nur durch Generatoren", erzählt er NDR.de.

"... auf einmal bist du ganz allein und musst alles selbst regeln"

Seine erste Station in Deutschland war Goslar. Dort kam er die ersten Tage bei Bekannten seines Vaters unter, später dann in einer eigenen Wohnung. Für Bahi änderte sich sein Leben in Deutschland schlagartig. "Meine Gewohnheit war, dass meine Mutter für mich kocht und mir mein Bett macht und dann bist du auf einmal ganz allein und musst alles selbst regeln." Es klingt banal, doch es spiegelt die Gefühle vieler Jugendlicher nach ihrer Flucht wider. Allein in Niedersachsen leben derzeit rund 5.200 minderjährige Flüchtlinge ohne Angehörige. Bahi hat den Sprung in die deutsche Gesellschaft geschafft. Er spricht gutes Deutsch und ist mittlerweile nicht mehr auf die Hilfe des Jugendamtes angewiesen.

Der Wissenschaft wegen nach Göttingen

Während es in Syrien schwierig war, schon während der Schulzeit wissenschaftlich zu arbeiten, genießt er in Deutschland die Freiheiten dazu. Kaum in Goslar angekommen, nahm er am "Jugend forscht"-Wettbewerb teil - in gleich drei unterschiedlichen Kategorien. Alle seine Projekte wurden ausgezeichnet. Doch weil ihm in Goslar die Nähe zu den Forschungseinrichtungen fehlte, zog er nach Göttingen und besucht dort derzeit die 11. Klasse. Neben der Schule kann Bahi so regelmäßig praktische Erfahrungen an den wissenschaftlichen Instituten wie dem Göttinger Experimentierlabor XLAB sammeln. Biologie hat er in der Schule abgewählt. Nicht, weil er das Fach nicht mag, sondern weil er sich das Wissen in diesem Bereich bereits selbstständig angeeignet hat. Lieber möchte er sich in den anderen Fächern wie Chemie noch verbessern, sagt der ehrgeizige Bahi.

"Ich habe mir alle Sprachkenntnisse selbst beigebracht"

In Goslar rieten ihm die Bekannten seines Vaters noch, in eine Realschule zu gehen. Doch der junge Syrer wollte unbedingt ins Gymnasium, suchte im Internet nach geeigneten Schulen und landete schließlich im Ratsgymnasium. An seinem ersten Schultag konnte er sich nur auf Englisch unterhalten. Wenige Monate später spricht er gut verständliches Deutsch. Er hat dafür intensiv deutsche Vokabeln und Grammatik gepaukt - nicht in einem Kurs, sondern im Internet. "Ich habe mir alle Sprachkenntnisse selbst beigebracht. In der Sprachschule wäre es mir nicht schnell genug gegangen", sagt Bahi. Die deutsche Sprache war die größte Herausforderung für ihn. "Am Anfang war es echt schwierig, doch dann habe ich mich entschieden, das durchzuziehen und habe jeden Tag in der Woche Deutsch gelernt", erzählt der 18-Jährige.

"Jetzt mache ich den ganzen Papierkram für meine Familie"

Mittlerweile ist Bahi auch wieder mit seinen Eltern vereint. Sie sind im vergangenen Jahr ebenfalls nach Göttingen geflohen und wohnen jetzt wieder mit ihrem Sohn und seiner Schwester zusammen. Für Bahi bedeutet das, dass er auf einmal die wichtigste Anlaufstelle für seine Familie geworden ist: "Jetzt brauchen sie auch meine Unterstützung. Weil sie neu sind, mache ich den ganzen Papierkram und erkläre, wie es hier abläuft", sagt der 18-Jährige, der bis vor zwei Jahren in diesem Land selbst noch fremd war. Seine Eltern nehmen gerade an einem Sprachkurs teil, damit auch bei ihnen die Integration so gut wie bei Bahi gelingt.

Das Ziel bei der Biologie-Olympiade: einen Platz im Nationalteam

Für seine Hobbys wie Klavierspielen und Fußball hat Bahi derzeit kaum Zeit. Zu wichtig ist ihm die internationale Biologie-Olympiade. Seine Lehrer finden sein Engagement außergewöhnlich. "Theoretisch hat er sehr viel drauf. Er arbeitet sehr selbstständig und weiß sehr viel, das darüber hinausgeht, was der normale Biologie-Schüler in seinem Alter weiß", erzählt Anja Aßmann, Chemie- und Biologie-Lehrerin am Otto-Hahn-Gymnasium. Sie unterstützt Bahi im Vorfeld der Biologie-Olympiade mit praktischen Übungen. In der zweiten Runde des Wettbewerbs konnte der Syrer bundesweit die besten Ergebnisse erzielen. Jetzt will er auch ins deutsche Nationalteam, um gegen die internationale Konkurrenz anzutreten. Dazu muss er ab Sonntag in Kiel unter die vier besten Teilnehmern kommen - bei 44 Konkurrenten. Dann wartet im Juli die Finalrunde in Großbritannien.

Ein junger Mann mit großen Visionen

Doch es schwingt auch immer ein bisschen Angst bei Bahi Abhouhassan mit, den Anforderungen nicht gerecht zu werden. Dabei macht er sich selbst den größten Druck. Wenn er sein Abitur im kommenden Jahr erfolgreich abgelegt hat, möchte er studieren. Medizin oder Molekular-Medizin sind seine Favoriten. Und dann will er in die Genforschung. Seine Vision: einen Anteil daran haben, Krebs und Alzheimer zu heilen. Und wenn irgendwann einmal der Nobelpreis dabei rausspringen würde, wäre Bahi Abouhassan am Ziel seiner Träume angekommen. In Göttingen wäre er da in ganz guter Gesellschaft.

