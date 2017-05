Stand: 09.05.2017 12:25 Uhr

B 188: Love-Mobile sollen verbannt werden

Zahlreiche Love-Mobile, in denen Prostituierte ihrer Arbeit nachgehen, stehen an der B 188 zwischen Meinersen und Gifhorn. Nach dem Willen von Polizei und Landesstraßenbaubehörde sollen sie nun weichen. Der Grund: Es komme immer wieder zu Unfällen wegen der Wohnwagen, die am Straßenrand und in Einfahrten stehen. Autofahrer würden übersehen, wenn Freier vor ihnen abbiegen und auffahren, so die Polizei. Außerdem würden die Fahrer durch die Wagen abgelenkt. Allein zwischen Meinersen und Neubokel habe es in den vergangenen drei Jahren insgesamt 13 Unfälle mit Schwerverletzten gegeben.

Karte: In diesem Bereich sollen Love-Mobile weichen

Bundesstraße soll sicherer werden

Das Verbot der Wagen sei unausweichlich. Die Bundesstraße müsse wieder sicherer werden, sagt Winfried Enderle von der Polizei Gifhorn. Bislang waren die Wohnwagen und Wohnmobile der Prostituierten nur geduldet. Jetzt müssen die Frauen eine Sondernutzung beantragen. Die Begründung: Bei den Wagen handele es sich um unerlaubte Werbung. Die Genehmigung zur Sondernutzung werde den Betreibern aber von der zuständigen Landesstraßenbaubehörde in Wolfenbüttel nicht erteilt, sagt Behördenleiter Bernd Mühlnickel. In den kommenden Wochen sollen die Frauen über die neue Regelung informiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.05.2017 | 12:00 Uhr