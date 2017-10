Stand: 12.10.2017 12:13 Uhr

Unfassbarer Leichtsinn: Halbschranke umfahren

An einem Bahnübergang bei Meine im Landkreis Gifhorn ist am Morgen eine 45-jährige Autofahrerin von einem Regionalzug erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie um die bereits heruntergelassene Halbschranke herumgefahren. Durch die Kollision wurde das Auto der Braunschweigerin in Richtung eines entgegenkommenden Motorollers geschleudert. Dennoch kamen die Autofahrerin und der 52-jährige Rollerfahrer glimpflich davon: Sie wurden mit nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Meine: Unfall an Bahnübergang 12.10.2017 11:44 Uhr Bei Meine hat eine 45-jährige eine Bahnschranke umfahren. Sie kollidierte mit einem Zug und krachte anschließend in einen Motorroller. Die Beteiligten wurden leicht verletzt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lokführer erleidet Schock

Der Polizei zufolge erlitt der Lokführer, der den Zug notgebremst hatte, einen Schock und musste durch einen Kollegen abgelöst werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten den Zug. Die rund 100 unverletzten Fahrgäste wurden mit Ersatzbussen zur nahegelegenen Bahnhaltestelle nach Uelzen gebracht. Die Bundesstraße 4 und die Bahnstrecke zwischen Gifhorn und Braunschweig wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Gegen die 45-jährige Autofahrerin hat die Polizei nach eigenen Angaben wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßen- und Bahnverkehr ein Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Informationen Menschen auf der Strecke: Berufsrisiko für Lokführer Wenn Lokführer den Zusammenstoß mit Menschen nicht verhindern können, hat das auch für ihn fatale Folgen, sagt die Gewerkschaft der Lokführer (GDL). Sie fordert deshalb gezielte Hilfen. (13.10.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.10.2017 | 12:00 Uhr