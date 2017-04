Stand: 01.04.2017 17:30 Uhr

1.200 Demonstranten gegen "Freundeskreis"

Das Kräfteverhältnis war eindeutig: Knapp 100 Unterstützer des rechtsextremen "Freundeskreises Thüringen/Niedersachsen" haben am Sonnabend in der Göttinger Innenstadt etwa 1.200 Gegendemonstranten gegenübergestanden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot aus ganz Niedersachsen vor Ort - die Strategie ging offenbar auf. Nur vereinzelt kam es zu Zwischenfällen. Am Rande der Gegendemonstration waren Beamte nach Polizeiangaben mit Gemüse beworfen worden, zudem seien Feuerwerkskörper gezündet worden. Zu weiteren Zwischenfällen bei dem Einsatz liefen die Ermittlungen noch, sagte eine Polizeisprecherin.

Behinderungen in der Innenstadt

Die Rechtsextremen hatten ihre Kundgebung etwa gegen 16 Uhr beendet und seien danach per Zug und Autos abgereist, so die Polizei weiter. Zu den Gegendemonstrationen hatten das Göttinger Bündnis gegen Rechts, die Grünen und andere Organisationen aufgerufen. Die Proteste legten Teile der Göttinger Innenstadt lahm. Mehrere Straßenabschnitte wurden gesperrt, dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Stadt hatte die Veranstaltung der Rechtsextremen auf den Bahnhofsvorplatz beschränkt. Die Entscheidung wurde vom Verwaltungsgericht Göttingen bestätigt.

Videos 03:36 min Razzia gegen rechten "Freundeskreis" 28.02.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Im Raum Göttingen und in Thüringen wurden Wohnungen von Mitgliedern des "Freundeskreises Thüringen/Niedersachsen" durchsucht. Der Vorwurf: Bildung einer bewaffneten Gruppe. Video (03:36 min)

Verfassungsschutz beobachtet "Freundeskreis"

Seit mehr als einem Jahr veranstaltet der "Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen" im Süden Niedersachsens sogenannte Mahnwachen und Freiheitliche Bürgertreffs. Seit Sommer 2016 wird die Gruppierung vom Verfassungsschutz beobachtet. Erst Ende Februar hatten Ermittler sechs Wohnungen von Mitgliedern des "Freundeskreises" im Raum Göttingen und in Thüringen durchsucht. Sie stellten unter anderem Schlag- und Stichwerkzeuge sicher.

