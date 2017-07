Stand: 16.07.2017 10:28 Uhr

Zahl der toten Wölfe auf 22 gestiegen

Die Zahl der in Niedersachsen tot aufgefundenen Wölfe ist auf 22 gestiegen, nachdem Anfang Juli ein weiteres Tier in der Nähe von Bispingen (Heidekreis) überfahren worden war. Häufigste Todesursache ist laut Landesjägerschaft der Straßenverkehr. 15 Wölfe wurden auf Niedersachsens Straßen getötet. Drei Tiere wurden illegal geschossen. Der als "Problemwolf" bekannte "MT6", auch "Kurti" genannt, war auf Weisung des Umweltministeriums erschossen worden. Drei Tiere starben aus Altersgründen und an Krankheiten und Verletzungen.

Videos 00:29 min Niedersachsen verzeichnet 22 tote Wölfe Hallo Niedersachsen Seit 2003 sind in Niedersachsen 22 Wölfe tot aufgefunden worden. Besonders gefährdet sind die Tiere durch den Straßenverkehr - 15 wurden bereits überfahren. Video (00:29 min)

Elf Rudel in freier Wildbahn

Insgesamt elf Rudel leben derzeit in Niedersachsen in freier Wildbahn. Die Zahl der Wölfe steige seit Beginn des Wolfsmonitorings im Jahr 2003 stetig an, so die Landesjägerschaft. Vermutlich leben mehr als 100 Wölfe in Niedersachsen, hieß es zuletzt bei der Jahresbilanz des Wolfsmonitorings. Die Zahl der Welpen wurde auf 44 geschätzt. Die meisten Rudel leben demnach im Nordosten des Landes, vor allem im Heidekreis, dem Landkreis Celle und dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ein weiteres hält sich im Raum Cuxhaven auf.

Karte: Nachgewiesene und vermutete Wolfsgebiete

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 15.07.2017 | 19:30 Uhr