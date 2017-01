Stand: 27.01.2017 07:58 Uhr

Zahl der Salafisten in Niedersachsen steigt

Die radikal-islamischen Salafisten haben in Niedersachsen weiter Zulauf. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes steigt die Zahl weiter an und liegt derzeit bei 680 Menschen. Laut der Behörde ist die Mehrzahl aber nicht gewaltbereit. Aus Niedersachsen seien 77 Islamisten Richtung Syrien und Irak ausgereist. Es sei allerdings schwer feststellbar, wie viele sich den Kampfhandlungen der Terrormiliz "Islamischer Staat" angeschlossen hätten und wie viele sich an humanitären Aktionen beteiligten, so der Verfassungsschutz. Sechs Minderjährige seien darunter. Die Mehrheit der Ausgereisten sei zwischen 20 und 30 Jahren alt.

Neue Wege der Radikalisierung: Salafisten suchen gezielt in sozialen Netzwerken nach psychisch labilen Jugendlichen.

Zahl der Gefährder "im mittleren zweistelligen Bereich"

Auch islamistische Gefährder, also Menschen, denen die Polizei grundsätzlich einen terroristischen Anschlag zutraut, hat der Verfassungsschutz im Blick. Ihre Zahl bewege sich derzeit in Niedersachsen im mittleren zweistelligen Bereich. Zum Alter der Gefährder machte der Verfassungsschutz keine Angaben. Die Zahl der sogenannten relevanten Personen im Umfeld liege im unteren zweistelligen Bereich. Dabei handelt es sich um Personen, die Straftaten oder terroristische Handlungen unterstützen.

