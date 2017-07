Stand: 18.07.2017 08:00 Uhr

Wieder mehr Drogentote in Niedersachsen

Mehr Drogentote im Land: Nachdem die Zahl der Todesopfer wegen Drogenmissbrauchs in Niedersachsen drei Jahre lang rückläufig gewesen ist, steigt sie nun wieder leicht an. Laut Landeskriminalamt (LKA) gab es zwischen Anfang Januar und Ende Juni 33 drogenbedingte Todesfälle - fünf mehr als in der gleichen Vorjahresperiode 2016 (28 Tote). Der Wert bleibt damit aber noch unter der Halbjahreszahl der beiden Vorjahre 2015 (37) und 2014 (38), teilte die Behörde mit.

Videos 02:36 min Drogenschmuggel - immer raffinierter Hallo Niedersachsen Dass ihr Schiff Drogen an Bord hat, ahnen häufig weder Reeder noch Besatzung. Kriminelle Taucher wissen, wie man unter Wasser Kisten am Rumpf befestigt, ohne dass es jemand merkt. Video (02:36 min)

Viele Opfer waren Langzeitkonsumenten

Nach Angaben des Drogenbeauftragten der Bundesregierung gab es im gesamten Jahr 2016 in Niedersachsen 65 Drogentote, das sind fünf weniger als 2015. Als häufigste Todesursache gilt eine Vergiftung durch mehrere Substanzen. Viele der Opfer waren Langzeitkonsumenten.

Gegen den Bundestrend

Im Bundesgebiet starben im Vorjahr insgesamt 1.333 Menschen, weil sie illegale Substanzen wie Heroin, Kokain oder Crack konsumierten - neun Prozent mehr als im Jahr zuvor. "Niedersachsens Zahlen entwickeln sich mit leicht sinkenden - zumindest stagnierenden - Zahlen entgegen dem Bundestrend", hieß es vom niedersächsischen Sozialministerium.

Steigender Konsum von "Badesalz"

Neue gefährliche Drogen seien in Niedersachsen bislang nicht bekannt, sagte LKA-Sprecher Frank Federau. Der Konsum von sogenannten psychoaktiven Stoffen steige allerdings an. Diese Substanzen werden oft verharmlosend als "Badesalz" oder Kräutermischungen verkauft - oft auch übers Internet.

Weitere Informationen Mehr Drogendelikte an niedersächsischen Schulen Im Jahr 2015 hat die Polizei 348 Drogendelikte an niedersächsischen Schulen behandelt. 2014 waren es 286. Zumeist geht es um den Kauf von Cannabis. (23.01.2017) mehr Heroin mit Millionenwert: 51-Jähriger angeklagt Ein 51-Jähriger soll vier Kilogramm Heroin mit einem Wert von mehr als einer Million Euro transportiert haben. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat Anklage erhoben. (28.10.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.07.2017 | 06:00 Uhr