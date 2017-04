Stand: 05.04.2017 12:12 Uhr

Wenzel würdigt Endlagergesetz als Erfolg

Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) hat im Niedersächsischen Landtag am Mittwoch das Gesetz zur Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll als Erfolg bewertet. Es trage dazu bei, den jahrzehntelangen gesellschaftlichen Konflikt um die Atomkraft zu befrieden, sagte Wenzel in Hannover. So hätten wichtige Positionen des Bundeslandes Eingang in das Gesetz gefunden. "Diese Entscheidung für einen Neubeginn ist von historischer Bedeutung, gerade auch für Niedersachsen, das ja immer eine prekäre Stellung hatte", sagte der Minister. Bundestag und Bundesrat hatten das Standortauswahlgesetz im März verabschiedet.

40 Jahre Widerstand gegen Gorleben Hallo Niedersachsen - 19.02.2017 19:30 Uhr Der gemeinsame Feind - das geplante Atommüllager - hat die Bevölkerung im Wendland in den letzten 40 Jahren zusammenwachsen lassen.







Wenzel: "Keine weiteren Castor-Transporte nach Gorleben"

Wenzel sagte, die bisherige Vorzugsbehandlung für den Salzstock Gorleben sei nun beendet. Alle potenziellen Standorte würden gleich behandelt. Es werde auch keine weiteren Castor-Transporte nach Gorleben geben. Umweltverbände und Bürgerinitiativen haben allerdings bemängelt, dass Gorleben nicht vollends aus dem Verfahren gestrichen wurde. Sie halten diesen Standort für geologisch ungeeignet und "politisch verbrannt". Nach Ansicht von Wenzel ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit an dem Suchverfahren gewährleistet. Ein Nationales Begleitgremium und eine Regionalkonferenz würden in den Prozess einbezogen. Das Begleitgremium habe bereits seine Arbeit aufgenommen, fügte der Minister hinzu.

