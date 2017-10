Stand: 03.10.2017 15:48 Uhr

Tag der offenen Moschee: Dialog statt Vorurteil

Eine Mauer einzureißen - darum geht es im übertragenen Sinne auch am Tag der offenen Moschee. In ganz Niedersachsen haben rund 90 islamische Religionsgemeinschaften Besucher am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, dazu eingeladen, mehr über die Kultur und den Alltag von Muslimen zu erfahren. Das Thema in diesem Jahr: "Gute Nachbarschaft - Bessere Gesellschaft". Bestimmt hatte es der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland.

Gegen menschenfeindliche Interpretation des Korans

"Mit großem Bedauern müssen wir feststellen, dass Terror-Organisationen wie der 'Islamische Staat' ihre Gräueltaten immer wieder mit der islamischen Lehre legitimieren", so ein Sprecher der Sami-Moschee in Hannover. Gegen diese menschenfeindliche Interpretation des Korans setze man sich entschieden ein. Und zwar im direkten Gespräch mit Andersgläubigen: Allein in Osnabrück boten zehn Moscheen verschiedene Angebote wie etwa Moscheeführungen und Podiumsdiskussionen an. Zu einer islamischen Zeitreise luden Muslime in Göttingen ein. Und auch in der DITIB Moschee in Lüneburg konnten Interessierte einen Rundgang machen.

Das Ziel: ein friedliches Zusammenleben

Im Islam genieße die Nachbarschaft einen besonderen Stellenwert. Sie sei nach der Familie die kleinste Einheit des gesellschaftlichen Miteinanders. Gelinge dort der Zusammenhalt, funktioniere auch das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft, heißt es vom Koordinationsrat der Muslime. Der Tag der offenen Moschee wurde erstmals 1997 eingeführt. Das Datum, den 3. Oktober, habe der Rat bewusst gewählt, um den Gedanken der Einheit auch auf das Miteinander zwischen Muslimen und Christen zu übertragen. Nach Angaben des Zentralrats nahmen in diesem Jahr bundesweit rund 1.000 Moscheen an dem Tag der offenen Moschee teil.

