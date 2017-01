Stand: 06.01.2017 10:01 Uhr

Scheinidentitäten: 304 Fälle im Land bestätigt

Das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) hat jetzt Fälle von Sozialleistungsbetrug durch einzelne Flüchtlinge bestätigt. In Niedersachsen seien im vergangenen Jahr insgesamt 304 Fälle erfasst worden, davon 36 in Göttingen und 83 in Braunschweig, teilte das Innenministerium mit. Auch die Polizeidirektion Lüneburg verzeichnete 55 Fälle, die Osnabrücker Polizeidirektion 61 Fälle. In der Polizeidirektion Hannover sind 54 Fälle aktenkundig, in der Oldenburger Behörde sind es 15.

Staatsanwaltschaften ermitteln

Nach NDR-Recherchen untersucht die "Sonderkommission Zentrale Ermittlungen" (Soko ZErm) in Braunschweig rund 300 Fälle seit 2015, in denen Asylbewerber sich durch wechselnde Identitäten Sozialleistungen erschlichen haben sollen. Laut Soko ZErm hatten sich im Sommer 2015 eingereiste Asylbewerber in der Landesaufnahmestelle Braunschweig (LAB) mehrfach registrieren lassen, um dann in mehreren Gemeinden parallel Leistungen zu beziehen. Etwa ein Drittel der bekannten Fälle ist bislang an unterschiedliche Staatsanwaltschaften in Niedersachsen weitergeleitet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig sitzen bereits zwei mutmaßliche Täter in U-Haft, heißt es von der SoKo.

