Stand: 19.11.2017 06:30 Uhr

Salzgitter: Verletzte bei Explosion in Wohnung

Im niedersächsischen Salzgitter hat es bei einer Explosion in einem vierstöckigen Wohnblock am Samstagabend vier Verletzte gegeben. Das teilten Feuerwehr und Polizei mit. Die Verpuffung habe sich in einer Wohnung ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Drei Männer im Alter von 27, 39 und 64 Jahren und eine Frau kamen ins Krankenhaus. Zunächst war die Feuerwehr von mehr als 15 Verletzten ausgegangen.

Wohnblock evakuiert

Das Gebäude in der Kattowitzer Straße wurde am Samstagabend evakuiert. Die Fassade des Hauses sei beschädigt, zudem seien bei der Explosion Glassplitter durch die Luft geflogen, teilte die Polizei mit. Möglicherweise habe es eine Verpuffung an einer Gastherme gegeben. Die Ursache sei unklar.

