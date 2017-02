"Reichsbürgerin" in Niedersachsens Polizei?

Stand: 08.02.2017 21:30 Uhr

Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik als Staat nicht an, laufen mit Ausweisen des "Deutschen Reiches" herum, manche sind Waffennarren, nicht wenige hängen rechtsextremen Ideologien an. In Niedersachsen ist jetzt ausgerechnet bei der Polizei eine Beamtin aktenkundig geworden, die möglicherweise dieser Gruppierung nahesteht. Entsprechende Informationen von NDR Info hat das Innenministerium in Hannover mittlerweile bestätigt. Konkret handelt es sich um eine Polizeibeamtin aus Braunschweig. Gegen sie liegen laut Ministerium "ernst zu nehmende Anhaltspunkte" vor, dass sie mit den "Reichsbürgern" zu tun haben könnte. Deshalb würden jetzt dienstrechtliche Maßnahmen geprüft. Details wollte man unter anderem aus Rücksicht auf den Persönlichkeitsschutz nicht mitteilen.

Polizistin droht jähes Ende der Karriere

Beamte, die die Ansichten der "Reichsbürger" vertreten, böten nicht die Gewähr, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzutreten, stellt das Innenministerium fest. Bei entsprechenden Zweifeln an der Verfassungstreue sei deshalb ein konsequentes dienstrechtliches Vorgehen angezeigt. Im Klartext: Sollte sich der konkrete Verdacht erhärten, dürfte die Karriere der Polizeibeamtin aus Braunschweig ein jähes Ende finden.

500 Niedersachsen als "Reichsbürger"

Vor zwei Wochen erst war die Bundesanwaltschaft mit einer Razzia gegen die rechte Szene vorgegangen und hatte dabei auch die Wohnung eines 35 Jahre alten Neonazis aus der Region Braunschweig durchsucht, der den "Reichsbürgern" zugerechnet wird. In Niedersachsen werden knapp 500 Menschen den Reichsbürgern zugerechnet, bundesweit geht der Verfassungsschutz von etwa 10.000 Angehörigen dieser Gruppierung aus, bis zu 600 seien dem rechtsextremen Lager zuzurechnen.

Jahrelang waren Angehörige der "Reichsbürger" von den Behörden als zwar lästige aber eher harmlose Spinner abgetan worden. Eine offenbar unzutreffende Einschätzung: Im Oktober vergangenen Jahres eröffnete ein solcher "Reichsbürger" bei einem Polizeieinsatz in Bayern unvermittelt das Feuer. Ein Beamter erlag seinen Verletzungen.

Weitere Informationen SEK durchsucht Wohnung von "Reichsbürgern" Ein Spezialeinsatzkommando hat in Delmenhorst bereits zum zweiten Mal die Wohnung von zwei selbst ernannten Reichsbürgern durchsucht. Der Vorwurf: illegaler Waffenbesitz. (01.02.2017) mehr mit Video Mutmaßliche Terrorzelle: Verdächtiger äußert sich 31.01.2017 21:15 Uhr Panorama 3 Die rechtsterroristische Gruppe um den "Druiden" ist größer als bisher bekannt - das geht aus Ermittlungsakten hervor. Panorama 3 sprach mit einem der Hauptverdächtigen. mehr mit Video Rechtsextremismus: "Druide" bei Haverbeck-Prozess Das Erste: Panorama Ein rechtsextremer "Druide", der Anschläge geplant haben soll, wurde von Panorama zufällig gefilmt - beim Prozess gegen die Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck. (31.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 09.02.2017 | 07:08 Uhr