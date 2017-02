Stand: 02.02.2017 20:09 Uhr

Parteiinterner Streit bei AfD eskaliert

Im niedersächsischen Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) rumort es gewaltig. Mehrere Kreisverbände rebellieren mehr oder weniger offen gegen den AfD-Landeschef Paul Hampel und fordern seine Ablösung. Zudem gibt es bei der Partei organisatorische Schwierigkeiten, Kandidaten für die Bundestagswahl aufzustellen. Landes-Schatzmeister Bodo Suhren sagte NDR 1 Niedersachsen, an diesem Wochenende würden noch keine Kandidaten benannt. Die Einladungen seien nicht rechtzeitig verschickt worden. Das Landesschiedsgericht der Partei habe die geplante Kandidatenaufstellung in Hannover deshalb abgesagt.

Der AfD-interne Streit eskaliert weiter Hallo Niedersachsen - 02.02.2017 19:30 Uhr Autor/in: Antje Schmidt Interne Gegner des Vorsitzenden Armin Paul Hampel wollen offenbar verhindern, dass dieser sich bei einer geplanten Versammlung den ersten Platz auf der Landesliste sichert.







Streit um Kandidatenkür geht weiter

AfD-Chef Hampel weist das zurück und geht von einer Kandidatenkür noch in dieser Woche aus. Er gehe davon aus, dass das Verfahren "rechtmäßig" abgelaufen sei. Die Bedenken halte er für unbegründet. "Die Aufstellungsversammlung ist kein Parteitag. Sie unterliegt nicht der Kontrolle des Landesschiedsgerichts", sagte Hampel am Donnerstag. Zuständig sei vielmehr der Bundeswahlleiter. Zu diesem wolle der Landesvorstand nun Kontakt aufnehmen. Außerdem sei ein Eilantrag beim Bundesschiedsgericht der Partei gestellt worden. Landesschatzmeister Suhren sieht es anders: die AfD könne ihre Kandidaten nun frühestens in vier Wochen aufstellen. Suhren sagte wörtlich: "Ich hoffe, dass sich der Laden jetzt wieder beruhigt."

Leeraner wollen Rechtsextreme ausschließen

Unterdessen wächst der Druck auf Hampel. Parteiinterne Kritiker werfen ihm einen autoritären Führungsstil und eine zu große Nähe zum rechtsextremen Rand vor. Hampel hatte das als absurd zurückgewiesen. In Ostfriesland ist aus Protest gegen Hampel hat komplette Kreisvorstand zurückgetreten. Der ehemalige Chef der AfD in Leer, Holger Pieters hat inzwischen den Leeraner Aufbruch gegründet, dem sich rund 20 AfD-Mitglieder angeschlossen haben. Sie betrachten die Partei eher als eine Art CSU Ostfrieslands. Sie haben einen Eilantrag an den Landesvorstand gestellt, alle Rechtsextremen aus der Partei auszuschließen - ehemalige Republikaner, NPD-Mitglieder, Reichsbürger und ähnliches.

Rebellen wollen Landeschef ablösen

Holger Pieters sagt: "Das ist nicht mehr die AfD, für die ich mal angetreten bin." Er betrachte die Partei als wertkonservativ. Der Aufbruch will den Kontakt zu anderen Kreisverbänden suchen. Ziel sei es, auf dem Parteitag im März Landeschef Hampel abzulösen.

