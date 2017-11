Stand: 15.11.2017 16:06 Uhr

OHA! Regionale Autokennzeichen weiter gefragt

NOR, GAN und RI: Nicht jeder, der diese Kennzeichen sieht, weiß sofort, wo das dazugehörige Auto herkommt. Schließlich sind sie noch nicht so lange (wieder) auf den Straßen unterwegs. Vor fünf Jahren hatte der Bund grünes Licht gegeben, alte Autokennzeichen wieder zuzulassen. Seitdem haben elf niedersächsische Kommunen, die früher einmal selbständig waren und eigene Kennzeichen hatten, die "alten" Nummernschilder wiederbelebt. Und die Nachfrage nach ihnen ist in Niedersachsen weiter groß.

LIN, EIN, BSB - Erinnern Sie sich?



















Landkreis Göttingen: Die Hälfte setzt auf regional

Neben Norden, Bad Gandersheim und Rinteln - alias NO, GAN und RI - sind unter anderem die einst ausrangierten regionalen Kürzel von Clausthal-Zellerfeld im Harz (CLZ), Bremervörde im Landkreis Rotenburg (BRV) und Einbeck bei Northeim (EIN) wieder in Betrieb. Zuletzt war im vergangenen Jahr nach der Fusion der Landkreise Göttingen und Osterode das Kennzeichen OHA (für den ehemaligen Landkreis Osterode) dazu gekommen. Rund 46 Prozent der Autofahrer im Landkreis Göttingen fahren lieber mit regionalen Kennzeichen durch die Gegend: Ob OHA, DUD für Duderstadt oder HMÜ - in Hann. Münden seien inzwischen die meisten Autos mit dem regionalen Nummernschild unterwegs, sagt eine Stadtsprecherin.

Keine weiteren Kennzeichen geplant

Auch in Braunlage (BRL) sehe man mittlerweile kaum noch das Goslarer Kennzeichen, sagt Bürgermeister Stefan Grote (SPD). Im gesamten Landkreis Hildesheim gab es vor fünf Jahren nur das Kennzeichen HI - inzwischen haben sich rund 5.000 Autofahrer für das Kennzeichen ALF für Alfeld entschieden. "Wer damit unterwegs ist, fällt auf", sagt Alfelds Bürgermeister Bernd Beushausen (SPD). Der Bremervörder Bürgermeister Detlev Fischer (CDU) ist ebenfalls überzeugt, dass seine Stadt durch das Kennzeichen BRV bekannter wird. Andere Bürgermeister mögen das zwar ähnlich sehen - weitere regionale Kennzeichen werde es jedoch vorerst nicht geben, heißt es aus dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium. Die Region Hannover etwa habe entsprechende Pläne für Burgdorf, Springe und Neustadt am Rübenberge inziwschen verworfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.11.2017 | 12:00 Uhr