Stand: 20.01.2017 18:00 Uhr

NiedersachsenTrend 2017: Rot-Grün verliert Mehrheit

Ein Jahr vor der Landtagswahl haben weder die amtierende rot-grüne Landesregierung noch das Vorgängerbündnis aus CDU und FDP eine parlamentarische Mehrheit. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des NDR Regionalmagazins "Hallo Niedersachsen", durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap.

Danach erreicht die CDU zurzeit die höchste Zustimmung mit 35 Prozent, die SPD liegt bei 31 Prozent, die Grünen bei 14 und die FDP bei 6 Prozent. Die AfD könnte neu in den Landtag einziehen und käme auf 8 Prozent. Die Linke liegt dagegen zurzeit unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde bei 4 Prozent. Im Vergleich zur letzten Umfrage im Juli 2015 verliert die CDU fünf Prozentpunkte, die Linke einen Prozentpunkt. Die AfD legt um sechs Punkte zu, die FDP um einen, SPD und Grüne haben ihr Ergebnis gehalten. Nach diesen Zahlen könnte nur die CDU ein Regierungsbündnis mit einem Koalitionspartner schmieden: entweder wäre dies eine große Koalition mit der SPD oder ein Bündnis mit den Grünen. Eine Regierung unter SPD-Führung ist dagegen nur mit drei Parteien möglich, in einer Ampelkoalition mit Grünen und FDP.

Weil hätte bei Direktwahl die Nase deutlich vorn

Im Direktvergleich der Spitzenkandidaten liegt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zurzeit deutlich vorn. Bei einer Direktwahl würden ihm 51 Prozent ihre Stimme geben, CDU-Herausforderer Bernd Althusmann 26 Prozent. Der Abstand zwischen beiden ist damit in etwa so groß, wie ein Jahr vor der Wahl der Abstand vom ehemaligen Ministerpräsidenten David McAllister (CDU) zum damaligen Herausforderer Weil.

Hohe Zufriedenheit mit der Landesregierung

Insgesamt sind die Niedersachsen mit ihrer Regierung zufrieden. 63 Prozent der Befragten äußern sich so, 3 Prozentpunkte mehr als vor anderthalb Jahren. Das ist der drittbeste Wert im Ländervergleich hinter Bayern und Baden-Württemberg. Selbst 62 Prozent der CDU-Anhänger und 63 Prozent der FDP-Anhänger äußern sich zufrieden. Allerdings verteilt sich diese Zufriedenheit sehr unterschiedlich auf die Regierungspartner. Mit der Arbeit der SPD in der Regierung sind 55 Prozent der Befragten zufrieden, mit der Arbeit der Grünen nur 33 Prozent. Dabei gibt es in Niedersachsen zurzeit keine Wechselstimmung. 48 Prozent der Befragten meinen, eine CDU-Regierung wäre nicht dazu in der Lage, die Probleme des Landes besser zu lösen als die amtierende Regierung, drei Prozentpunkte mehr als vor anderthalb Jahren.