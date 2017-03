Stand: 28.03.2017 13:24 Uhr

Neuer Feiertag: Sinnvoll oder "Opium fürs Volk"?

Der Reformationstag am 31. Oktober ist schul- und arbeitsfrei - allerdings nur in diesem Jahr. An einen freien Tag mehr könnten sich viele aber durchaus gewöhnen, auch in Niedersachsen und Bremen: Die Gruppe derjenigen, die einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag fordern, wird größer. Nach der SPD in Bremen haben sich jetzt auch die Grünen in Niedersachsen dafür ausgesprochen. Der Koalitionspartner SPD signalisiert zumindest Interesse.

Unternehmerverbände warnen

Arbeitgeber allerdings zeigen wenig Begeisterung. Ein zusätzlicher Feiertag wäre "Opium fürs Volk", so Niedersachsenmetall-Sprecher Christian Budde. Das Land stehe in Sachen Produktivität im Vergleich zu südlichen Bundesländern ohnehin schon schlecht da. "Das ist der Versuch, in dieser gefühlt immer schnelleren Welt für Oasen der Ruhe zu sorgen" - ein Versuch, den Budde nicht unterstützen will. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände (UVN), äußerte sich ähnlich: "Wir haben genug Feiertage. Deutschland ist bei den Urlaubs- und Feiertagen im europäischen Vergleich ganz vorn mit dabei."

SPD berät noch

"Ein weiterer Feiertag bedeutet mehr freie Zeit für die Menschen, vor allem für Familien", sagte dagegen die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel. "Das wäre gut für alle Niedersachsen." Die Landes-SPD hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob sie sich der Forderung anschließt. Die Sympathie für den Vorschlag sei aber vorhanden, so Geschäftsführer Georg Brockmeyer: "Es erscheint sinnvoll, eine gemeinsame Lösung für alle norddeutschen Länder zu suchen. Dazu sollte man sich auf einen Tag einigen."

Welcher Tag soll es sein?

Eine Einigung, die voraussichtlich nicht eben einfach zu erreichen sein wird. Denn welcher Tag sich am besten eignet, dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Anja Piel hält den Europatag am 9. Mai für ein "tolles und richtiges Signal". Der SPD-Unterbezirk Region Hannover plädiert für den 1. September als Antikriegstag - am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Die Bremer SPD würde gerne gemeinsam mit Niedersachsen entweder den Reformationstag als Feiertag durchsetzen oder aber einen weniger christlich besetzten Tag. Als Beispiele nennen die Bremer den internationalen Frauentag am 8. März und den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai.

Vorhaben könnte vorerst auf Eis gelegt werden

Die Hürden für die Einführung eines neuen freien Tages sind nicht hoch: Es reicht eine einfache Mehrheit im Landtag. Die Stimmen von SPD und Grünen würden also ausreichen. Dass eine solche Regelung deshalb schon im kommenden Jahr gelten könnte, daran glaubt Brockmeyer dennoch nicht: Die Umsetzung bis zum Ende der Legislaturperiode bezeichnete er als "sportlich". Er halte es für sinnvoller, sich erst nach der Landtagswahl im Januar 2018 mit dem Plan zu beschäftigen.

Der Süden hat deutlich häufiger frei

Den Wunsch nach einem neuen Feiertag hatten bereits Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) und anschließend der Deutsche Gewerkschaftsbund geäußert. Mit neun Feiertagen hinkt Niedersachsen anderen Ländern, vor allem im Süden Deutschlands, auch deutlich hinterher. In Baden-Württemberg und im Saarland zum Beispiel gibt es zwölf, in Bayern sogar 13 Feiertage im Jahr.

