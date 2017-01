Stand: 14.01.2017 12:41 Uhr

Kinderärzte: Enpgass beim Vierfach-Impfstoff

Kinderärzte müssen Eltern in Niedersachsen zurzeit immer wieder vertrösten, weil es an Impfstoffen fehlt. Die Hersteller kommen mit der Lieferung eines Vierfach-Impfstoffs nicht nach, beklagt der Verband der Kinder- und Jugendärzte. Das Präparat wird in der Regel bei Elfjährigen zur Auffrischung gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung eingesetzt.

Aufgeschoben ist dann oft aufgehoben

Der Impfstoff sei zurzeit nur schwer oder gar nicht zu kriegen. Es sei zwar möglich, die Impfung ein oder zwei Jahre zu verschieben, sagte die Göttinger Ärztin und Verbandssprecherin Tanja Brunnert im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Das Problem sei aber, dass die Impfung dann oft vergessen werde. Denn je älter die Kinder werden, desto seltener seien sie beim Arzt.

Insgesamt Verbesserung auf dem Markt

Der Engpass sorge für zusätzliche Arbeit und ständiges Telefonieren in den Praxen, beklagte Brunnert. Deshalb solle die Politik einschreiten und den Herstellern Auflagen machen, damit in den Praxen tatsächlich so viel Impfstoff ankommt wie nötig. Bereits vor gut einem Jahr fehlten gleich mehrere Impfstoffe. Damals gab es Engpässe, weil viele Flüchtlingskinder geimpft werden mussten. Seitdem habe sich die Situation insgesamt aber etwas verbessert, allerdings nicht bei den Vierfach-Präparaten.

Genug Grippe-Impfstoff für Erwachsene

Bei der Versorgung mit Grippe-Impfstoff für Erwachsene gebe es hingegen keine Probleme, teilte die Kassenärztliche Vereinigung in Niedersachsen auf Anfrage mit. Das bestätigt auch die AOK, die die Bestellung für alle gesetzlich Versicherten in Niedersachsen organisiert. 1,2 Millionen Impfdosen seien in Niedersachsen ausgeliefert worden. Das sei ausreichend, hieß es, und die meisten Menschen seien inzwischen schon gegen die Influenza geimpft.

