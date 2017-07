Stand: 16.07.2017 08:34 Uhr

Hurghada: Tote Frauen stammen aus Peine

Die beiden bei einem Messerangriff im ägyptischen Badeort Hurghada getöteten deutschen Frauen kamen offenbar aus der Nähe von Peine. Das sagte der ehemalige deutsche Honorarkonsul Hurghadas, Peter-Jürgen Ely, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das niedersächsische Innenministerium hatte dem NDR am Sonnabend bestätigt, dass die beiden Todesopfer aus Niedersachsen stammen. Zuvor hatte das Auswärtige Amt lediglich die deutsche Herkunft der beiden Frauen bekanntgegeben. "Wir haben nunmehr die traurige Gewissheit, dass zwei deutsche Urlauberinnen bei dem Angriff in Hurghada ums Leben gekommen sind", hieß es von einer Sprecherin. Sicherheitskreise hatten der dpa zudem berichtet, dass der Täter der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angehören soll. Das wollten ägyptische Behörden bislang nicht bestätigen. Es sei noch unklar, ob es sich um einen Terrorakt oder eine andersartig kriminelle Tat gehandelt habe, so die Anwaltschaft für Staatssicherheit.

Zwei Frauen sterben bei Messerangriff in Ägypten Hallo Niedersachsen - 15.07.2017 19:30 Uhr Autor/in: Tina Alfes Bei einem Messerangriff im ägyptischen Badeort Hurghada sind zwei Frauen aus Niedersachsen getötet worden. Die beiden Opfer hatten in dem Ferienort ihren Zweitwohnsitz.







Ministerpräsident Weil: "Es ist unbegreiflich"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, er sei über die Tat "sehr betroffen". Es sei "immer wieder unbegreiflich, warum Täter derart sinnlose Gewalttaten gegenüber friedlichen Menschen ausüben", so der Ministerpräsident weiter. "Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Opfer, denen ich viel Kraft wünsche." Er gehe davon aus, "dass die ägyptischen Behörden alles Notwendige unternehmen", sagte Weil.

Tat sollte sich gegen Touristen richten

Nach allem, was bislang bekannt sei, sollte die Tat gezielt ausländische Touristen treffen, sagte die Ministeriumssprecherin weiter. Es handele sich um einen "besonders hinterhältigen und verbrecherischen Akt, der uns traurig, bestürzt und wütend zurücklässt". Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Kairo seien vor Ort und stünden mit den ägyptischen Behörden in Kontakt. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) bezeichnete die Attacke als "feiges Verbrechen", über das er "sehr bestürzt" sei. "Mein tiefes Beileid den Familien der Ermordeten", schrieb er auf Twitter.

Mann geht in Nachbarhotel auf Gäste los

Vier weitere Menschen, ebenfalls alle Ausländer, wurden nach Angaben des staatlichen ägyptischen Informationsdienstes bei dem Angriff verletzt. Der Täter sei mit einem Messer bewaffnet an den Strand geschwommen und habe die Menschen attackiert. Anschließend soll der Mann im benachbarten Hotel "El Palacio" nach Gästen gestochen haben, sagte der Manager des Hotels, Khaled Taha, der dpa. "Wir haben den Typen mit seinem Messer gestoppt", so Taha. Daran seien Sicherheitskräfte des Hotels beteiligt gewesen. Sie konnten den Angreifer überwältigen. Anschließend soll er bewusstlos geworden sein. Das Hotelpersonal habe den Angreifer gefesselt. Hotelmanager Taha vermutet, dass der Mann psychisch krank sei.

Angreifer soll dem IS angehören

Ägyptischen Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Täter um einen Uni-Absolventen handeln, der aus dem Norden des Landes stammt. Eine Bestätigung gibt es bislang nicht. Entgegen früher Angaben ist er nicht 27, sondern 28 Jahre alt. Nach Angaben der dpa habe er mit den IS-Extremisten über das Internet in Kontakt gestanden und von ihnen den Auftrag erhalten, Ausländer anzugreifen, hieß es. Er soll am Freitagmorgen mit einem Bus nach Hurghada gereist sein und dort die Tatwaffe gekauft haben. Inzwischen ist der Mann zu Vernehmungen in die Hauptstadt Kairo gebracht worden. Die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram meldete, der Festgenommene habe vor einiger Zeit für sieben Monate in Saudi-Arabien gelebt. Nachbarn zufolge war er nach Hurghada gefahren, um Arbeit zu finden. Einer politischen oder terroristischen Gruppe habe er nicht angehört.

Todesopfer lebten dauerhaft in Ägypten

Die beiden deutschen Frauen sollen allerdings nicht wie zuerst angenommen Urlauberinnen gewesen sein. Vielmehr lebten sie dauerhaft in dem Urlaubsort, berichtete der ehemalige Honorarkonsul Ely am Sonnabendmorgen. Eine weitere Bekannte von ihm habe die Frauen nach der Tat identifiziert. Er habe die beiden persönlich gekannt. Die Frauen mittleren Alters seien eng befreundet gewesen und hätten ihren Zweitwohnsitz in Hurghada gehabt, sagte Ely dem NDR. Regelmäßig seien die beiden zwischen Deutschland und Ägypten hin- und hergereist. Weil ihre Wohnungen keinen Zugang zu einem Strand hatten, hätten sie sich öfter an Hotelstränden aufgehalten. Ihre Ehemänner seien zur Tatzeit vermutlich in Deutschland gewesen.

