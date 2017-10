Stand: 27.10.2017 12:57 Uhr

Gnade für die "Schrumpel-Möhre"? Das Experiment

Es ist ein Video, das für heftige Debatten gesorgt hat: Ein Landwirt stiefelt über sein Feld - und zertritt einen Blumenkohl. Weil der nicht gut gewachsen war. Und der Bauer sich sicher ist: Der verkauft sich nicht. Zu sehen sind die Bilder in einem Facebook-Video von NDR Niedersachsen. Viele User sind empört. Wie es denn sein könne, dass ein eigentlich gutes Lebensmittel zerstört wird? "Warum verschenkt man das Gemüse nicht oder verkauft es für einen Euro?", fragt eine Nutzerin. Auch Anja Rötting, Gemüsehändlerin aus Radbruch (Landkreis Lüneburg), hat das Video gesehen und die Debatte verfolgt. Sie staunt, wie viele User sagen, dass sie durchaus "Schrumpel-Gemüse" kaufen würden. Die 48-Jährige will das nicht recht glauben - und entschließt sich zu einem Experiment.

Facebook-Voting: NDR.de Fans würden "Schrumpel-Gemüse" kaufen

Neben Obst und Gemüse bietet die Händlerin Möhren auf einem Wochenmarkt an. Am Donnerstag hat sie neben den herkömmlichen Karotten der Handelsklasse I auch eine Kiste unschön gewachsener Exemplare dabei. Gibt es möglicherweise tatsächlich eine hohe Bereitschaft der Kunden, nicht nur zu formvollendetem Gemüse zu greifen? Auf Facebook haben insgesamt bislang 2.200 Fans von NDR Niedersachsen und NDR.de abgestimmt - und fast alle sagten, ihnen sei die Optik egal.

"Die gucken alle nach dem Äußeren"

Die ernüchternde Bilanz nach einem Markt-Tag: "Höchstens 20 Prozent meiner Kunden haben die Möhren der Handelsklasse III gekauft", sagt Rötting. Und das, obwohl sie allen Käufern ihr Experiment vorher genau erklärt habe. Und warum kaufen die Menschen lieber die makellosen Möhren? "Die Kunden waren der Meinung, dass die Qualität besser ist", sagt die Händlerin. Dabei sei eigentlich klar: Möhre ist Möhre. Bei vielen Verbrauchern herrsche "völlige Unkenntnis", sagt sie. "Die gucken alle nach dem Äußeren." Das löse bei ihr "seit Jahren Entsetzen" aus, so die Händlerin.

"Kann durchaus wohlschmeckend sein"

Dass solch "schrumpelige" Ernte oft gar nicht im Handel landet, sondern Landwirte wie jener im Video ihre Ernte eigenhändig zerstören, liege wohl auch an Erfahrungswerten, vermutet Lutz Arnsmeyer. Er ist Geschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Gartenbau Niedersachsen. "Der Bauer wird seine Erfahrungen gemacht haben und das nicht aus Boshaftigkeit tun", glaubt Arnsmeyer. Dabei müsse Ware der Handelsklasse III schließlich nicht schlecht sein. "Das wissen wir als Verbraucher alle, dass das durchaus wohlschmeckend sein kann", sagt er. Auch er vermutet wie Händlerin Rötting: Das Phänomen habe eher ästhetische, optische Gründe.

"Die Vorgaben kommen oft vom Handel"

Eine andere mögliche Erklärung: Die Handelsketten und ihre interne Qualitätskontrolle der eingekauften Ware sind Schuld an dieser Entwicklung. Das meint Anneke von Reeken, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. "Die Vorgaben kommen oft vom Handel", sagt sie. Und das führe dann eben dazu, dass die Exemplare, die nicht der Norm entsprechen, schon im Vorfeld aussortiert und gar nicht erst angeboten werden. Etwa ein Viertel ihrer Ernte, sagt Gemüsehändlerin Rötting, falle unter die Handelsklasse III. Das Gemüse würde dann nur noch als Tierfutter verwendet oder auf dem Acker untergepflügt.

Klasse III mit Form- und Entwicklungsfehlern

Verbraucherschützerin von Reeken erklärt die verschiedenen Handelsklassen, die für Gemüse gelten. "Klasse I, das sieht aus wie aus dem Bilderbuch. Bei Klasse II ist das etwas anders und Klasse III hat dann schon Form- und Entwicklungsfehler", sagt sie. Generell sei es so, dass Gemüse, das zum Verkauf angeboten werde, einige Eigenschaften erfüllen müsse. "Es muss frei von Schäden wie etwa Schimmel sein. Außerdem muss es sauber sein und es dürfen keine Fremdstoffe daran sein", sagt sie. Handelsklasse III heißt also nur: Das Gemüse sieht nicht besonders aus. Eine Aussage über die Qualität ist es aber nicht.

"Wer will so etwas kaufen?"

Selbst eine ihrer Angestellten sei ziemlich erschrocken gewesen beim Blick in die Kiste mit den Karotten der Handelsklasse III, erzählt Rötting. "Was ist das denn hier? Wer will so etwas kaufen?", habe sie gefragt. Die Kunden hätten vermutlich einen ähnlichen Eindruck gehabt. Als die Gemüsehändlerin ihnen erzählt hat, was mit dem "Schrumpel-Gemüse" üblicherweise passiert, seien einige dann wohl doch schockiert gewesen - und einige ihrer Stammkunden hätten am Ende zum nicht so schönen Gemüse gegriffen.

