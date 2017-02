Stand: 20.02.2017 08:00 Uhr

Gewalt gegen Sicherheitskräfte nimmt zu

Sie kommen um zu helfen, werden aber immer häufiger selbst im Einsatz verletzt: Rettungssanitäter und Feuerwehrleute. 155 Rettungssanitäter und Feuerwehrleute wurden im vergangenen Jahr in Niedersachsen bedroht, geschlagen und getreten. 117 Helfer wurden bei diesen Angriffen verletzt. Im Vergleich zu 2011 ist die Zahl der Angriffe um 54 und die der Verletzten um 48 gestiegen. Das zeigt eine Übersicht des Landeskriminalamtes, die NDR 1 Niedersachsen vorliegt. Solche Attacken auf Rettungskräfte und Polizisten sollen nach dem Willen von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) künftig härter bestraft werden. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf (Berichterstattung bei tagesschau.de) brachte er am vergangenen Freitag in den Bundestag ein.

Gewalt gegen Polizisten wird härter

Auch die Attacken gegen Polizisten in Niedersachsen haben sich deutlich verschärft, wie aus der Kriminalstatistik des niedersächsischen Innenministeriums hervorgeht. Die Zahl der Angriffe stieg zwar nur geringfügig von 3.054 im Jahr 2011 auf 3.030 im vergangenen Jahr. Allerdings verdoppelte sich die Zahl der Körperverletzungen im gleichen Zeitraum - von 557 auf 1.205 Taten.

Gewerkschaft der Polizei und Rotes Kreuz für härtere Strafen

Im Jahr 2016 kam es damit in Niedersachsen durchschnittlich täglich zu drei Gewaltattacken auf Helfer. Die von Maas vorgesehenen härteren Strafen werden deshalb von den Landesverbänden der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) begrüßt. Der ein oder andere könne dadurch abgeschreckt werden, ein Allheilmittel sei ein höheres Strafmaß gerade bei betrunkenen Angreifern allerdings nicht, hieß es vom DRK Niedersachsen. GdP-Landeschef Dietmar Schilff rechnet dagegen fest mit einer abschreckenden Wirkung. Darüber hinaus müsse aber auch in Schulen und Vereinen frühzeitig ein respektvoller Umgang mit Helfern vermittelt werden, forderte Schilff.

