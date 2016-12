Stand: 30.12.2016 08:06 Uhr

Geflügelpest in Niedersachsen: Kein Ende absehbar

In Niedersachsen ist ein weiterer Fall von Geflügelpest bei einer Wildente nachgewiesen worden. Das Tier wurde an einem Teich westlich des Salzgitter-Stichkanals bei Bortfeld gefunden, wie der Landkreis Peine am Freitag mitteilte. Im Kreisgebiet müssen Geflügelhalter seit Mitte November ihre Tiere im Stall halten.

Vogelgrippe: Flächendeckende Stallpflicht Hallo Niedersachsen - 29.12.2016 19:30 Uhr Seit zwei Monaten hat das Vogelgrippevirus die Geflügelhalter fest im Griff, zuletzt wurde ein Verdachtsfall in Hude bestätigt. In ganz Niedersachsen gilt nun Stallpflicht.







Dritter Fall im Landkreis Oldenburg

Bereits am Donnerstag war ein weiterer Fall von Geflügelpest in Niedersachsen bestätigt worden. Es ist bereits der dritte im Landkreis Oldenburg und der zweite in Hude innerhalb weniger Tage. 13.500 Puten werden nun in dem betroffenen Betrieb getötet. Bisher sei das Virus H5N8 damit in sechs kommerziellen Geflügelhaltungen sowie in einem Kleinbetrieb bestätigt worden, sagte Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne). Inzwischen sei nach Angaben seines Ministeriums nun in allen Landkreisen Niedersachsens die Stallpflicht verhängt. Als letzte hätten Wolfenbüttel und Salzgitter die Maßnahme verordnet. Die wachsende Zahl von Geflügelpest-Ausbrüchen habe einem Sprecher zufolge für eine "neue Risikoeinschätzung" gesorgt.

Ministerium zieht Bilanz

Zum Jahresende hat das Landwirtschaftsministerium Zahlen über den Verlauf der Seuche veröffentlicht. Die Behörden hätten demnach bislang insgesamt 178.000 Tiere töten lassen. Ursachen und Übertragungswege seien aber nach wie vor unklar. "Ich vermute, es wird ein großes Rätsel bleiben", sagte Meyer. Bisher seien vor allem Putenmastställe von Krankheitsfällen betroffen. Ihre offene Bauweise sei notwendig, weil die Tiere gute Belüftung brauchten. Eine Hypothese der Experten vom Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) lautet, dass Nagetiere die Reste von verendeten Wildvögeln in die Ställe tragen. Einen Beweis dafür gebe es aber nicht.

Hygienemaßnahmen wichtig

"Gerade weil wir bisher nicht wissen, wie das Virus in die Ställe gelangt, sind die Biosicherheitsmaßnahmen so wichtig", sagte Meyer. "Die Tierhalter müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie mit deren Einhaltung nicht nur ihre Tiere, sondern womöglich auch ganze Regionen vor der Vogelgrippe bewahren können." Zu den Hygieneregeln gehörten neben Desinfektionsmaßnahmen etwa der Schuh- und Kleidungswechsel beim Betreten der Ställe und die sichere Lagerung von Einstreu und Futtermitteln. Bei einem Besuch beim LAVES dankte Meyer dessen Mitarbeitern für ihren Einsatz auch während der Feiertage.

