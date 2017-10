Stand: 20.10.2017 05:51 Uhr

Gas tritt aus Tanker aus - Anwohner evakuiert

Auf der Elbe bei Stade hat es am Donnerstagabend eine Havarie mit einem Gastanker gegeben. Aus dem Schiff trat hochexplosives und giftiges Gas aus. Die Behörden gaben gegen Mitternacht eine Gefahrenmeldung heraus. Anwohner mehrerer Ortschaften sollten Fenster und Türen geschlossen halten. In Abbenfleth mussten etwa 200 Bürger ihre Häuser verlassen. Um kurz nach 2 Uhr heute früh wurde die Gefahrenmeldung wieder aufgehoben. Die Menschen konnten zurück in ihre Häuser.

Leck konnte geschlossen werden

Zwischenzeitlich war auch der Schiffsverkehr auf der Elbe beeinträchtigt. Rund um den Tanker musste eine 1000-Meter-Sperrzone errichtet werden. Zuvor war berichtet worden, dass zwischen Abbenflether Yachthafen und Grauerort Gefahrstoff austrat.

Mittlerweile sei die Leckage beseitigt, es trete kein Gas mehr aus dem Tanker aus, teilte die Warnzentrale Niedersachsen mit. Die Polizei vermutet, dass eine Pumpe an Bord des Tankers defekt war, wie NDR 90,3 berichtete.

