Stand: 29.09.2017 09:16 Uhr

"Führerscheine" für Drohnen werden Pflicht

Wer ab dem 1. Oktober Drohnen aufsteigen lässt, braucht dafür eine Art Führerschein. Dieser Kenntnisnachweis gilt für alle größeren Fluggeräte ab zwei Kilogramm, wie eine im Frühjahr in Kraft getretene Verordnung des Bundesverkehrsministeriums vorsieht. Drohnenpiloten müssen nachweisen, dass sie die Geräte steuern können und die rechtlichen und meteorologischen Grundlagen für die Nutzung kennen. Ausgenommen davon sind Flüge auf Modellflugplätzen, auf denen es auch eine Aufsichtsperson gibt. Hobbypiloten ab 16 Jahren erhalten den Nachweis nach Prüfung durch anerkannte Stellen. Die Lizenz gilt für fünf Jahre. Wer ohne fliegt, dem drohen mehrere Hundert Euro Bußgeld.

Menschenmengen sind tabu

Ebenfalls ab dem 1. Oktober gilt eine Kennzeichnungspflicht für Drohnen ab 250 Gramm - etwa mit Plaketten oder Aluminiumaufklebern, die mit Name und Anschrift versehen sind. Bereits seit Anfang April gelten weitere Vorschriften: So herrscht über Menschenansammlungen, Einsätzen von Rettungskräften und Polizei sowie in An- und Abflugbereichen von Flughäfen ein Drohnen-Flugverbot. Für Geräte ab 250 Gramm oder wenn diese Töne und Bilder aufnehmen können, sind Flüge über Wohngrundstücken tabu. Generell dürfen Drohnen maximal 100 Meter hoch aufsteigen. Ausnahmen gelten für Modellfluggelände oder wenn der Pilot einen entsprechenden Kenntnisnachweis hat.

