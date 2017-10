Stand: 09.10.2017 08:29 Uhr

Enquete-Bericht: Niedersachsen im Visier der Stasi

Wer heute an die DDR denkt, der denkt wahrscheinlich zuerst an die Berliner Mauer, die innerdeutsche Grenze - oft auch an die Stasi, wie das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) genannt wurde. Auch in Niedersachsen war die DDR-Staatssicherheit aktiv. Das weist die 17-köpfige Enquetekommission des Landtags in ihrem Abschlussbericht mit dem Titel "Verrat an der Freiheit - Machenschaften der Stasi in Niedersachsen aufarbeiten" nach. Den Bericht übergibt sie heute an Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU).

Kommission arbeitet Stasi-Machenschaften auf Hallo Niedersachsen - 30.05.2017 19:30 Uhr Zwei Jahre lang hat die Enquete-Kommission des Landtages sich mit der Tätigkeit der Stasi in Niedersachsen beschäftigt. Rund 200 Personen waren als Spitzel im Einsatz.







bei Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

NDR Recherche Anstoß für Kommission

Den Anstoß zur Bildung der Kommission hatte eine Recherche des NDR Regionalmagazins Hallo Niedersachsen gegeben. Diese zeigte unter anderem, dass sich zwei Beamte des niedersächsischen Verfassungsschutzes der Stasi angedient hatten - und so die Spionageabwehr des Landes aushebelten. Wie weit die Machenschaften des MfS nach Niedersachsen hinein ragten, stellt der Kommissionsbericht dar. Dieser wird nun in drei Bänden veröffentlicht. Insgesamt soll die Stasi mindestens 400 Menschen in Niedersachsen im Visier gehabt haben. Die Dunkelziffer, so schätzen Experten, dürfte deutlich höher liegen.

Fotograf Ritter wurde überwacht

Weitere Informationen mit Video Der Grenzgänger Er hat ein Motiv: die innerdeutsche Grenze. Zum Tag der deutschen Einheit stellen wir die jahrzehntelange Arbeit von Jürgen Ritter aus Barum vor, mit der er das Unrecht dokumentiert. mehr

Einer, der ins Visier der DDR-Spione geriet, ist Jürgen Ritter. Der heute 68-Jährige ist als Grenzfotograf bekannt geworden. Er hat die deutsch-deutsche Grenze vor und nach der Wende immer wieder im Bild festgehalten, die Wachtürme, Zäune und den Stacheldraht auf Fotos in Ausstellungen gezeigt. Wie er nach der Wiedervereinigung beim Blick in Akten der Stasi feststellen musste, wurde er dabei bespitzelt. Er wurde "verraten", aber nicht "von Ostdeutschen, sondern von Westdeutschen, die für die DDR gearbeitet haben". Dabei habe es sich um sogenannte "Inoffizielle Mitarbeiter" (IM) gehandelt.

West-Vergangenheit der Stasi tauche "fast nicht auf"

Diese westdeutsche Vergangenheit der Stasi tauche jedoch in der Debatte über die DDR "fast gar nicht" auf, kritisiert Ritter. Es werde "gern mit dem Finger auf die DDR gezeigt - was auch richtig ist - aber nicht überlegt, wie sich eigentlich der Westen verhalten hat." Jahrelang hat Ritter in Schulen Aufklärungsarbeit über die DDR und die Stasi geleistet. Die sei nötig, weil bei vielen Schülern nur wenig Wissen über das Thema vorhanden sei. Es sei "ganz, ganz selten", dass die Klassen gut vorbereitet seien. In der Mehrzahl sei es nicht der Fall.

"Mit beiden Augen gucken"

Und dass die Stasi auch westdeutsche Mitarbeiter hatte, sei "den Schülern überhaupt nicht bekannt", sagt Ritter. "Man redet nicht über die westdeutsche Seite." Dass soll sich nach Ritters Willen ändern. Man müsse "mit beiden Augen gucken", fordert er. Der Bericht der Enquete-Kommission beleuchtet nun genau die laut Ritter oft ausgesparte westdeutsche Seite.

Ergebnisse in drei Bänden veröffentlicht

In drei Bänden soll der Bericht umfassend das Wirken der Stasi in Niedersachsen dokumentieren. Der erste Band stellt die eigentliche Kommissionsarbeit - das Gremium war besetzt mit Fachleuten aus Bundespolitik und Wissenschaft sowie Landtagsabgeordneten besetzt - dar, im zweiten finden sich wissenschaftliche Aufsätze, der dritte erfasst Quellen und Dokumente.

Bericht soll nicht das Ende sein

"Mit der Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse der Enquetekommission hat der Landtag einen weiteren Baustein Niedersachsens zum endgültigen Zusammenwachsen des wiedervereinigten Deutschlands geschaffen", lobte Landtagspräsident Busemann vorab die Arbeit. Der Bericht soll auch nicht das Ende der Aufarbeitung sein, verspricht die Kommission. Es seien auch Themenfelder formuliert worden, "auf denen sich die Forschung noch in den Anfängen befindet".

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.10.2017 | 19:30 Uhr