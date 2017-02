Stand: 21.02.2017 00:00 Uhr

Deponie-Notstand in Niedersachsen von Nils Naber

Transportunternehmer Holger Cordes aus Niedersachsen bewegt tagtäglich riesige Mengen Bodenaushub und Bauschutt. Seine Lastwagen bringen den Dreck zur Entsorgung. Doch die Deponien sind häufig weit weg. Die Lastwagen sind stundenlang auf Autobahnen unterwegs, um eine passende Deponie der Klasse 1 (DK I) für mäßig belastete mineralische Abfälle zu erreichen. Die Deponien in der näheren Umgebung sind für stärker belasteten Müll ausgelegt. Deshalb ist die Anlieferung von Boden und Bauschutt dort "zu teuer", sagt Holger Cordes. Außerdem komme es vor, dass diese Deponien große Mengen nicht annehmen würden. "Dann gibt es nur noch Standorte, die weiter entfernt sind."

Dieser Zustand ärgert auch Harald Freise, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Bauindustrie Niedersachsen-Bremen. Im Norden und Nordwesten des Landes herrsche "ein gewisser Deponienotstand", meint er. Es fehlen Deponien der Klasse 1. "Das erhöht natürlich die Kosten der Entsorgung." Die müssten am Ende die Bauherren tragen.

Nur kleine Deponieflächen im Westen

Und das Problem wird absehbar nicht kleiner: Auch von den neuen bestandskräftig genehmigten Deponieflächen liegt nur eine kleine im Westen Niedersachsens. Verantwortlich für die Deponiesituation sind aus Sicht von Harald Freise die Kreise und kreisfreien Städte, die für die Entsorgungssicherheit verantwortlich sind. "Man hat wohl in vielen Fällen darauf vertraut, dass sich das von alleine regelt und hat die Probleme, die auf uns zukommen, vielleicht auch unterschätzt."

Widerstand in der Bevölkerung

Die Kreise haben sich möglicherweise auch deshalb lange nicht darum gekümmert, weil das Thema unpopulär ist. Denn wo eine Deponie geplant ist, protestieren die Bürger. Mehrere private Deponieprojekte im Norden Niedersachsens stoßen seit Jahren auf Widerstand von Bevölkerung und Naturschützern. In Haaßel im Landkreis Rotenburg (Wümme) und in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) wurden zwei Projekte durch Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg gestoppt. In beiden Fällen sind befürchtete Umweltauswirkungen der Grund.

In Großenkneten wollten Transportunternehmer Holger Cordes, Bauunternehmer Gerd Mohrmann und Entsorgungsunternehmer Gerd Horstmann gemeinsam die Deponie Haschenbrok bauen. Das Projekt wurde auch 2015 vom Gewerbeaufsichtsamt genehmigt. Seit einer Klage von Naturschutzbund und Anliegern liegt es aber auf Eis.

"Gefahr für Mensch und Umwelt"

Claus Rohde und andere Mitglieder der Bürgerinitiative Steinhöhe sehen in der Deponie eine Gefahr für Mensch und Umwelt. Er fordert, dass die ehemalige Sandgrube verfüllt und renaturiert wird, wie es vor dem Sandabbau zugesagt worden war. Sie trauen den Unternehmern nicht. Gerd Horstmann weist den Vorwurf zurück. "Die Befürchtung, dass wir hier, in welcher Art und Weise auch immer, etwas machen könnten, was nicht Recht und Ordnung entspricht, ist unsinnig." Er will jetzt zusammen mit seinen Partnern den Projektantrag nachbessern, damit die Deponie noch zustande kommt.

