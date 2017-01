Stand: 14.01.2017 11:53 Uhr

Busemann will mehr Feiertage für das Land

In diesem Jahr können sich Arbeitnehmer und Schüler über einen zusätzlichen freien Tag freuen: Anlässlich des 500. Jubiläums der Reformation ist der Reformationstag am 31. Oktober ausnahmsweise ein Feiertag. Aber warum eigentlich nur ausnahmsweise? Niedersachsen braucht mehr Feiertage, und zwar jedes Jahr - das findet jedenfalls Landtagspräsident Bernd Busemann. "Der Buß- und Bettag und - wie in diesem Jahr bereits einmalig vorgesehen - der Reformationstag könnten ein Schritt dazu sein", sagte Busemann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ, Sonnabendausgabe).

Andere Länder haben mehr Feiertage

Von den Kirchen ist diese Forderung schon häufiger geäußert worden. Landesbischof Ralf Meister beispielweise wünscht sich sowohl den Buß- und Bettag als auch den Reformationstag als feste Feiertage. Im bundesweiten Vergleich stehen Niedersachsen auch eher schlecht da: Neun Feiertage gibt es hier im Jahr, während manche Länder zwölf haben. Spitzenreiter ist Bayern mit 13 landesweiten Feiertagen.

Debatte über verkaufsoffene Sonntage

Busemann sprach sich in der Zeitung zudem dagegen aus, verkaufsoffene Sonntage auszuweiten. In Niedersachsen wird derzeit über eine Reform diskutiert. "Aus meiner Sicht sollte der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nicht weiter ausgehöhlt, sondern besser ausgebaut werden", so Busemann. Der Ruhetag solle "Ankerpunkt und Taktgeber für den Wochenablauf" sein, appellierte er. Der freie Sonntag stärke den sozialen Zusammenhalt und ermögliche es den Menschen, am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen und sich ehrenamtlich zu engagieren.

