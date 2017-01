Stand: 18.01.2017 14:23 Uhr

Bio oder nicht - das ist hier die Frage von Claudia Plaß, NDR Info

Jeder Deutsche isst im Schnitt 60 Kilogramm Fleisch im Jahr - am liebsten Schweinefleisch. Immer mehr Verbraucher wollen wissen: Wo kommt das Schnitzel eigentlich her, das auf meinem Teller liegt? Sie wollen, dass Landwirte gut mit ihren Tieren umgehen und die Umwelt schonen. Darüber wird in den kommenden Tagen auch in Berlin auf der Grünen Woche diskutiert. NDR Info hat vor Beginn der Landwirtschaftsmesse zwei Schweinebauern in Niedersachsen besucht - der eine ist Biobauer, der andere setzt auf konventionelle Tierhaltung. Unter welchen Bedingungen produzieren sie Schweinefleisch? Wo liegen die Probleme, wo die Unterschiede?

Hauke Brünjes klopft mit einem Plastik-Paddel an die Stallwand. Damit lockt er seine Schweine an. Neugierig kommen die Tiere angelaufen. Kein Schwein bleibt liegen - das ist ein Zeichen dafür, dass alle gesund sind. Insgesamt hat der Landwirt 4.000 Tiere, die in großen Ställen bei Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz leben.

Die Mastschweine sind in Abteilen jeweils zu neunt untergebracht. Sie stehen auf Betonböden, der durchzogen ist mit schmalen Spalten. Zum Zeitvertreib knabbern sie an einem Klotz aus gepresstem Getreide. Der Landwirt mästet insgesamt 12.000 Tiere pro Jahr. Konventionelle Schweinehaltung, allerdings unter Tierwohl-Bedingungen, betont er. Dafür habe er 20.000 Euro investiert: "Die Schweine haben zusätzliches Beschäftigungsmaterial und mehr Platz. Dadurch können wir zwar weniger Schweine verkaufen, zehn Prozent, aber das wird von der Tierwohl-Förderung entsprechend ausgeglichen." Die sogenannte Initiative Tierwohl von Landwirtschaft und Handel fördert Bauern wie Brünjes.

Bio-Schweinehaltung: Kurze Wege bis zur Vermarktung

Rund 140 Kilometer weiter östlich im Wendland kümmert sich eine Bio-Sau um ihre Ferkel. Im Stall auf dem Hof von Jochen Kulow bei Luckau im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat jede Schweine-Familie ein eigenes Abteil mit Auslauf ins Freie. Gerade liegen die Ferkel im Stroh in einer Art Kiste mit einer wärmenden Infrarot-Lampe. Ein Blick unter den Deckel verrät dem Landwirt: Den Tieren geht es gut.

Neben der Ferkel-Aufzucht mästet Bioland-Bauer Kulow 4.000 Schweine im Jahr. Sein Betrieb ist ein sogenanntes geschlossenes System. Das bedeutet, dass möglichst keine Tiere von außen zugekauft werden. Und, erklärt der Landwirt: "Das Gros des Futters kommt von unserem Betrieb. Das Futter wird hier bei uns zurechtgemischt mit den verschiedenen Getreidesorten. Wir haben hier vor Ort die Endkontrolle, was das Tier letztendlich zu fressen bekommt."

Bio-Schweine wachsen langsamer als konventionelle Mastschweine, deswegen bleiben sie auch länger im Stall, bevor sie geschlachtet werden. Der Schlachthof ist nur einen Kilometer vom Hof entfernt. Kurze Wege - auch die sind wichtig für Landwirt Kulow: "Wenn die Tiere dann geschlachtet sind, werden sie weiter zum Verarbeiter gefahren, der auch in unmittelbarer Nähe in Ludwigslust ist. Auch da haben wir keine großen Wege und Transporte."

Konventionell: Schweine ohne Ringelschwänze

Auch Hauke Brünjes in Bruchhausen-Vilsen vermeidet Tier-Importe und er füttert zum Teil Getreide von den eigenen Äckern. Das sorge für gesunde Tiere, die kaum Medikamente brauchten, sagt er. Den Großteil seiner Ferkel bekommt der konventionell arbeitende Landwirt von einem Sauenhalter aus der Nachbarschaft, pro Ferkel zahlt er 60 Euro.

Anders als die Bio-Schweine haben seine Tiere keine Ringelschwänze - die sind abgeschnitten. Eine umstrittene Maßnahme, damit sich die Tiere die Schwänze im Stall nicht gegenseitig abbeißen.

Niedrige Preise machen den Landwirten zu schaffen

Jede Woche wird ein Teil der Tiere zum Schlachter gefahren. Vermarkter und Schlachthöfe legen den Preis fest, den der Landwirt bekommt. Derzeit liegt er bei 1,57 Euro pro Kilo Schlachtschwein - das ist etwas mehr als noch vor einigen Monaten. "Wir verkaufen morgens unsere Schweine und bekommen dann ein, zwei Tage später eine Abrechnung, wo dann draufsteht, was wir für die Schweine bekommen", erklärt Brünjes.

Das Problem: Die Landwirte seien gewissermaßen abhängig von den Schlachtereien, weil sie den Preis nicht mitbestimmen könnten: "Wenn man sich damit arrangiert oder auch sich auskennt, dann kann man ganz gut damit umgehen", meint Brünjes.

Das Fleisch der Schweine aus seinen Ställen wird in norddeutschen Supermärkten verkauft. Extrem niedrige Preise für die Tiere haben der Branche in jüngster Vergangenheit zu schaffen gemacht. Unter anderem ist seit dem Russland-Embargo ein wichtiger Absatzmarkt zusammengebrochen. Immer wieder mussten vor allem kleinere Betriebe aufgeben.

Bio: Höhere Preise, höhere Kosten

Bio-Landwirt Jochen Kulow ist dagegen zufrieden: "Wir haben die Entwicklung im Bio-Schweinebereich, dass unsere Schweine sehr gut nachgefragt sind, und dass wir zurzeit deutschlandweit nicht so viele Tiere liefern können, wie der Markt braucht."

Bio-Schweinefleisch hat einen guten Ruf, ist aber knapp. Es macht derzeit nur knapp ein Prozent des gesamten Marktes aus. Kulow bekommt etwa 3,70 Euro für ein Kilo Schlachtschwein, mehr als doppelt so viel wie der konventionell wirtschaftende Kollege. Dafür hat Kulow auch höhere Kosten, etwa für Futter und größere Ställe. Das alles bestimmt den Preis für den Verbraucher: Ein Bio-Schnitzel ist mindestens doppelt so teuer wie ein konventionelles. Das Fleisch vom Hof Kulow landet unter anderem in Bio-Supermärkten.

Kulow ist von Bio-Landwirtschaft überzeugt

Der Bio-Bauer aus dem Wendland ist von seiner Art der ganzheitlichen Tierhaltung überzeugt: "Bio-Schweine halten heißt nicht nur Bio-Schweine halten. Der Bio-Betrieb fängt im Kopf an. Da muss der gesamte Hof auf Bio-Landwirtschaft umgestellt werden. Und die Bio-Schweine gibt es dann auch mit auf diesem Betrieb."

Brünjes hat nichts zu verbergen

Trotz angespannter wirtschaftlicher Lage: Auch Bauer Brünjes aus dem Landkreis Diepholz steht zu seiner Art der konventionellen Tierhaltung, auch wenn er sie angesichts der Kritik vieler Verbraucher zunehmend rechtfertigen muss. Am Straßenrand können Besucher durch eine große Scheibe einen Blick in seinen Schweinestall werfen - eine Maßnahme für mehr Transparenz in der Schweinehaltung.

