Stand: 23.02.2017 14:30 Uhr

Bio-Milch: Agrarminister Meyer lobt Umstieg

In Niedersachsen ist die Zahl der biologisch produzierenden Milchviehbetriebe nach Angaben des Agrarministeriums in Hannover gestiegen. Das Ministerium führt den Anstieg um 52 Prozent auf eine erfolgreiche Förderpolitik zurück. 2015 hätten noch 112 Milchviehbetriebe auf Bio-Basis produziert, im Herbst 2016 seien es bereits 168 gewesen, sagte Agrarminister Christian Meyer (Grüne) am Donnerstag in Oldenburg. "Bio-Milch boomt, und anders als im konventionellen Bereich sind die Preise mit rund 48 Cent pro Liter stabil."

Videos 01:20 min Milchbauern sollen mehr Geld bekommen 01.11.2016 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Der Milchpreis ist mit 24 Cent pro Liter auf einem Rekordtief gesunken. Nun soll der Preis um mindestens 10 Cent angehoben werden, denn die Landwirte können ihre Kosten nicht mehr decken. Video (01:20 min)

Molkerei will ab Herbst auch Bio-Milch verarbeiten

Laut Meyer hat die Molkerei Ammerland diesen Trend erkannt. Demnach will sie ab kommenden Herbst als erster großer Produzent in Niedersachsen neben konventioneller auch Bio-Milch verarbeiten. Bundesweit war die Produktion in den vergangenen Jahren angestiegen und lag 2016 bei fast 800.000 Tonnen. Meyer hofft, dass in Niedersachsen bis Ende 100.000 Tonnen produziert werden. Die produzierte Gesamtmilchmenge lag dem Landvolk zufolge 2016 in Niedersachsen bei sechs Millionen Tonnen.

Landesweit nur wenige Bio-Milch-Betriebe

Allerdings bleibt die Anzahl der Bio-Betriebe im Land gering. Nach Angaben des Landvolks gibt es landesweit insgesamt rund 10.000 Milchproduzenten.

