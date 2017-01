Stand: 03.01.2017 13:55 Uhr

Tief "Axel" bringt Regen, Schnee und Sturmflut

Anhaltender Regen, Schnee, Sturmböen, Sturmflut und sogar Gewitter: Das Wetter hat es derzeit in sich. Wie Markus Eifried vom Deutschen Wetterdienst NDR.de sagte, bringt Sturmtief "Axel" neben Niederschlägen erheblichen Wind mit sich, der bereits tagsüber an der Nordseeküste mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde weht. Für den Abend und die Nacht erwartet Eifried für die Nord- und Ostseeküste schwere Sturmböen, stellenweise kann der Wind an der Nordseeküste auch orkanartig ausfallen. Zudem drohen nachts vereinzelt Gewitter, die dann auch im Binnenland orkanartige Böen mit sich bringen: "Wenn sie auftreten, sind sie nicht ohne", warnt Eifried. Erst zum Morgen hin soll der Wind wieder abflauen. Nur im Harz und an der Ostsee bleibt es stürmisch - an der östlichen Ostsee sogar bis Donnerstagvormittag.

Sturm-Stärken: Von Windstille bis zum Orkan

























Sturmflutwarnung: Die Ostsee ist "voll"

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat für die deutsche Ostseeküste eine Sturmflutwarnung herausgeben. Es würden Wasserstände von 1,20 bis 1,50 Meter über Normal erwartet, teilte die Behörde mit. Auch Wasserstände über 1,50 Meter könnten nicht ausgeschlossen werden - das würde dann einer schweren Sturmflut entsprechen. Der Wasserstand der Ostsee liege derzeitig 30 bis 40 Zentimeter über Normal. Bei einer anhaltenden Südwest-/ Westwetterlage in den vergangenen Tagen sei viel Wasser aus der Nordsee bis in die zentrale Ostsee gedrückt worden. So könne es zu hohen Wasserständen kommen. Wie viel Wasser tatsächlich an die Ostseeküste gedrückt wird, werde davon abhängen, wie schnell Tief "Axel" Richtung Russland ziehe.

Strände könnten überspült werden

Das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern rechnet damit, dass Strände überspült und Dünen abgetragen werden könnten. Die Küstenschutzanlagen vor bebauten Gebieten seien jedoch überall in einem Zustand, der derartigen Belastungen standhalte. Auch für Donnerstag werde noch mit hohen Wasserständen gerechnet. Die Auswirkungen der Sturmflut würden erst am Freitag vollständig sichtbar sein.

Auch an der Nordsee werden Wasserstände um 1,50 Meter über normal erwartet. Eine genaue Prognose für Hamburg und die Nordsee will das BSH um 14 Uhr herausgeben. Erst in der vergangenen Woche hatte es in Hamburg eine schwere Sturmflut gegeben. Das BSH sah sich danach Kritik eines privaten Wetter-Instituts ausgesetzt, es habe zu spät gewarnt.

Im Harz drohen Schneeverwehungen

Auch von oben drohen erhebliche Niederschlagsmengen. Im Oberharz sind laut Deutschem Wetterdienst in der Nacht stellenweise bis zu 30 Zentimeter Schnee möglich, aufgrund des Windes muss mit Verwehungen gerechnet werden. Im übrigen Norden dagegen bleibt es zunächst bei teils kräftigem Regen - hier muss allerdings ab Mittwochabend mit Schneeschauern gerechnet werden. Da es überall etwas abkühlt, kann der Schnee stellenweise sogar liegen bleiben.

Und die weiteren Aussichten? Für Donnerstag und Freitag erwartet Meteorologe Eifried ein vorübergehendes Hoch mit wechselnder Bewölkung und Sonnenschein. Die Freude darüber wird aber wohl nur kurz währen: In der Nacht auf Sonnabend kommt dann bereits ein neues Tief, das Niederschläge im gesamten Norden bringen wird. Die Höchstwerte sollen am Sonnabend dann wieder bei bis zu sieben Grad liegen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 03.01.2017 | 12:00 Uhr