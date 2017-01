Stand: 04.01.2017 05:19 Uhr

Sturmflut rollt auf die Ostseeküste zu

Auf die deutsche Ostseeküste könnte heute und in der Nacht zu Donnerstag die schwerste Sturmflut seit mehr als zehn Jahren zurollen. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) werden im Laufe des Tages Wasserstände von 1,20 bis 1,50 Meter über Normal erwartet. Zudem sei eine schwere Sturmflut mit Werten über 1,50 Meter nicht auszuschließen. Der Höchststand wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erwartet.

Größeren Buchten besonders betroffen

Ursache sind Tief "Axel" und der derzeit generell hohe Füllungsgrad der Ostsee von etwa 30 bis 40 Zentimeter über Normal. Das Tief, das von Skandinavien über die zentrale Ostsee nach Russland zieht, schiebe von der zentralen Ostsee einen "Wasserberg" an die südliche Ostseeküste. Größeren Buchten, aus denen das Wasser nicht abfließen könne, seien besonders betroffen.

"Küstenschutzanlagen in gutem Zustand"

Das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern rechnet damit, dass Strände überspült und Dünen abgetragen werden könnten. Auf die Sturmflut sei man allerdings gut vorbereitet: Ein Hochwassermeldedienst sei demnach eingerichtet worden. Die vorhergesagten Wasserstände könnten zur Überflutung von Stränden und Dünenabtragungen führen. Die Küstenschutzanlagen vor bebauten Gebieten seien jedoch überall in einem Zustand, der derartigen Belastungen standhalte, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die Auswirkungen der Sturmflut würden erst am Freitag vollständig sichtbar sein.

Sturmflutkategorien Für Nord- und Ostsee gelten unterschiedliche Sturmflutkategorien:

NORDSEE

Sturmflut - 1,5 bis 2,5 Meter über mittlerem Hochwasser (MHW)

Schwere Sturmflut - 2,5 bis 3,5 Meter

Sehr schwere Sturmflut - mehr als 3,5 Meter

OSTSEE

Sturmflut - 1,00 bis 1,25 Meter über mittlerem Wasserstand

Mittlere Sturmflut - 1,25 bis 1,5 Meter

schwere Sturmflut - 1,5 bis 2,00 Meter

sehr schwere Sturmflut - mehr als 2,00 Meter

Genau genommen spricht man bei der Ostsee auch nicht von Sturmflut, sondern von Sturmhochwasser.

Ähnlich schwere Sturmfluten hatten die deutsche Ostseeküste nach Angaben des BSH zuletzt im Februar 2002 und im November 2006 erreicht. Die Sturmflut von 2002 hatte beispielsweise Seebrücken auf Usedom und Rügen beschädigt und Schäden in Millionenhöhe an Küstenschutzanlagen verursacht.

Sturmflut rollt auch auf die Nordseeküste

Eine Sturmflut wird auch an der Nordseeküste erwartet: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte am frühen Mittwochmorgen vor Pegelständen von rund 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser. Das Morgen-Hochwasser werde etwa 1,50 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. Im Weser- und Elbgebiet könnten es bis zu zwei Meter sein. "Vorne am Hafen könnte das Wasser mal rüberschwappen", sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei. "Die Fluttore bleiben aber offen." Er rechnet allerdings nicht mit Überschwemmungen in der Hansestadt wie in der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag.

Orkanartige Böen auf dem Brocken

Im Norden hat starker Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern mancherorts für gefährliche Schneeverwehungen gesorgt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Zudem habe es orkanartige Böen auf dem Brocken im Harz und in weiteren Höhenlagen gegeben. Im Straßen- und Schienenverkehr gab es trotz des Wetters zunächst keine größeren Behinderungen. "Bis jetzt ist nichts ungewöhnliches passiert", sagte ein Bahnsprecher am frühen Mittwochmorgen.

